Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erdal Akıncı, Uğur SavaşGalatasaray HDI Sigorta: Fatih Eren, Selçuk Keskin, Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, (Beytullah Hatipoğlu, Burak Güngör, Aykut Acar, Orçun Ergün, Onurcan Çakır)TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı,...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Savaş
Galatasaray HDI Sigorta : Fatih Eren, Selçuk Keskin, Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, (Beytullah Hatipoğlu, Burak Güngör, Aykut Acar, Orçun Ergün, Onurcan Çakır)
TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, (Ali Çayır, Umit Demir, Baturay Serçiler)
Setler: 25-22, 28-26, 25-19
Süre: 77 dakika (25, 30, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.
Eşleşmenin ikinci maçı 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İki galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak.