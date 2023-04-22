Üye Girişi
Haberi Paylaş
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Haberleri

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erdal Akıncı, Uğur SavaşGalatasaray HDI Sigorta: Fatih Eren, Selçuk Keskin, Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, (Beytullah Hatipoğlu, Burak Güngör, Aykut Acar, Orçun Ergün, Onurcan Çakır)TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Savaş

Galatasaray HDI Sigorta : Fatih Eren, Selçuk Keskin, Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, (Beytullah Hatipoğlu, Burak Güngör, Aykut Acar, Orçun Ergün, Onurcan Çakır)

TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, (Ali Çayır, Umit Demir, Baturay Serçiler)

Setler: 25-22, 28-26, 25-19

Süre: 77 dakika (25, 30, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Eşleşmenin ikinci maçı 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İki galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

Burhan Felek Fatih Eren Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title