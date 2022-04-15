Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonu 5 ile 8. sırada bitiren Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Allpower Akü Cizre Belediyespor bu etapta mücadele edecek.

Bu etapta ligi 5. bitiren takım, sezonu 8. tamamlayan ekiple karşılaşacak. Ligi 6. sırada kapatan takım ise sezonun 7.'si ile karşı karşıya gelecek.

Eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan takımlar 5'incilik, kaybeden ekipler ise 7'ncilik için mücadele verecek.

Efeler Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabının programı şöyle:

Yarın:

12.00 Spor Toto-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Başkent)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19 Nisan Salı:

15.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Spor Toto (Şırnak)

20.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

Eşleşmelerin 1-1 bitmesi durumunda 3. maçlar, 22 Nisan Cuma günü oynanacak.