Van Gölü Aktivistleri Derneği Üyeleri Filistin Bayrağı Açtı

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi 35 kişilik ekip, Iğdır'da bulunan 2 bin 630 rakımlı Pamuk Dağı'na zirve yaparak Filistin bayrağı açtı.

Iğdır'da bir araya gelen 35 kişilik Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi, Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür Doğa Kulübü öncülüğünde ve Bazid Dağcılık Doğa Sporları Kulübü ile beraber Pamuk Dağı'na tırmanış yaptı. Zirveye çıkan grup, " Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" sloganı attıktan sonra İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek için de Filistin bayrağı açtı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Üyesi Muhammed Akkuş, Van Gölü'ne ve Filistin'deki katliama dikkat çekmek için Van, Bitlis, Ağrı ve Iğdır ekibi ile birlikte Pamuk Dağı'na tırmandıklarını söyledi. - BİTLİS