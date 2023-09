Van'da doğaseverler Meryem Ana Manastırı'na yürüyüş düzenledi

Van'da faaliyet gösteren Vadi Doğa Spor Kulübü'ne üye bir grup doğasever, Gürpınar ilçesinin Norduz Yaylası'nda bulunan Meryem Ana Manastırı'na yürüyüş düzenledi. Manastır, defineciler tarafından talan edilmiş olsa da her yıl yüzlerce doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

VAN'da faaliyet gösteren Vadi Doğa Spor Kulübü'ne üye bir grup doğasever, Gürpınar ilçesinin Norduz Yaylası'nda bulunan Meryem Ana Manastırı'na yürüyüş düzenledi.

Gürpınar ilçesinin Norduz Yaylası'ndaki Araz Çayı kenarında bulunan Meryem Ana Manastırı, her yıl yüzlerce doğaseveri ağırlıyor. Van Vadi Doğa Spor Kulübü'ne üye 12 doğasever, defineciler tarafından talan edilen manastıra doğa yürüyüşü düzenledi. Norduz Yaylası'na kadar araçlarla giden doğaseverler, manastırın bulunduğu bölgeye 2 saat yürüyerek ulaştı. Vadi Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, geçmişte 365 odadan oluşan, ancak tahribat nedeniyle şu an sadece 17 odası bulunan tarihi manastırı gezip, tarihi hakkında doğaseverleri bilgilendirdiklerini söyledi. Demez," Manastır, bir yılı temsilen 365 odadan oluşmaktadır. Zaman içinde yaşadığı tahribat nedeniyle şu anda 17 odayı gezebiliyoruz. Muazzam bir yapı. Her yıl yüzlerce doğasever burayı ziyaret ediyor. Harika bir doğası var. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer? dedi. (DHA)