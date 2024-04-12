Vakıfbank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek 3. oldu

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Caratasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Bianka Busa, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu)

Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Derya Güç, Alecrim)

Setler: 25-22, 25-22, 25-14

Süre: 81 dakika (25, 28, 28)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off turu 3-4.'lük serisi ikinci maçında Vakıfbank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Seride durumu 2-0 yapan Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde 3. oldu ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etti.