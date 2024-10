VakıfBank Spor Kulübü 2024-2025 Sezonu Medya Gününü Düzenledi

VakıfBank'ta 2024-2025 sezonu öncesi medya günü düzenlendi

Metin ARSLANCAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - VAKIFBANK Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu açılışını İstanbul'da düzenlenen medya günüyle gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen yeni sezon medya gününe VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Menajer Banu Can Schürmann, Başantrenör Giovanni Guidetti, oyuncular ve teknik ekip katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Abdi Serdar Üstünsalih, "Büyük bir inançla ifade etmek isterim ki, dünya voleybol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı takımlarından biri olarak hedefimiz; her zaman, her kulvarda şampiyonluktur. Bu yıl da yine tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyoruz. Salonumuzun dört bir köşesi kazandığımız şampiyonluklar ve kırdığımız rekorlarla dolu. Her bir başarımızla elbette gurur duyuyoruz. Ancak çok iyi biliyoruz ki sporda dün yoktur. Yeni sezona, sanki her şeyi ilk kez kazanacak gibi istek, azim ve kararlılıkla hazırlanıyoruz. Sahip olduğumuz enerji, özgüven ve güçle, daha nice zaferler yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz. Her zaman dile getirdiğim gibi VakıfBank, katıldığı tüm turnuvaların doğal favorisidir" diye konuştu.

'KAPTANLIK GÖREVİNİ ZEHRA GÜNEŞ'E EMANET EDİYORUZ'

Üstünsalih, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni sezona, takımımızda 17'inci sezonuna giren Giovanni liderliğinde, yenilenmiş ve güçlenmiş bir kadroyla başlıyoruz. Her bir oyuncumuzun VakıfBank formasını ve değerlerini hakkıyla taşıyacağına eminiz. Sadece yetenekleriyle değil, karakterleriyle de bu aileye katkıda bulunacak, pırıl pırıl oyuncularımıza VakıfBank'ı emanet ediyoruz. Ufacık bir çocukken aramıza katılmış olan ailemizin kızlarından birine, sevgili Zehra Güneş'e de kaptanlık görevini emanet ediyoruz. Altyapımızdan yetişerek kaptanlığa yükselen ve efsanemiz olarak salonumuza formalarını astığımız Gözde Kırdar ve Melis Gürkaynak gibi bayrağı devralan Zehra'ya, bu önemli ve gururlu görevde yürekten başarılar diliyorum."

BANU CAN SCHURMANN: KAZANMA İSTEĞİMİZ VE AZMİMİZ EN ÜST DÜZEYDE

Genel Menajer Banu Can Schürmann, "Kadromuzun yeni yüzleri, aralarındaki sinerji ve dayanışma ile kısa sürede çok iyi bir uyum yakaladı. Hem yetenekleriyle hem de tecrübeleriyle fark yaratacak bu oyuncularımızın, VakıfBank'a yepyeni başarılar kazandıracağına inanıcımız sonsuz. Geçmişteki şampiyonluklarımız için gururlanırken, müzemize yeni kupalar eklemek için sabırsızlanıyoruz. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi sanki daha önce hiç kupa kazanmamış gibi bir istekle sezona başlıyoruz. Kazanma isteğimiz ve azmimiz en üst düzeyde" ifadelerini kullandı.

GIOVANNI GUIDETTI: HER TURNUVAYI SON MAÇA KADAR OYNAMAK İSTİYORUZ

VakıfBank'ı 2008'den bu yana çalıştıran Başantrenör Giovanni Guidetti, şöyle konuştu:

"Vakıfbank'ta 17'inci sezonumu yaşayacağım. Bu sezonu yapılandırma yılı olarak gördük. Yeni oyuncularımıza bunu anlattık. Yeni oyuncularımıza, yeni takımıza bu bilinci aşılamak istedik. Yenilenmiş bir takımımız var ve sürekli çalışmaya devam ediyoruz. VakıfBank çok önemli başarılara imza attı. Tarihi başarıları devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımı yukarıda tutmak için çalışacağız. Bu takımı bana emanet eden yönetime teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesine sahibiz. Her turnuvayı son maça kadar oynamak istiyoruz."

ZEHRA GÜNEŞ: BU ONURLU GÖREV İÇİN TÜM GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM

Sarı-siyahlı takımın yeni kaptanı Zehra Güneş ise "VakıfBank'taki 13'üncü yılımda takım kaptanı olarak buradayım. Çok mutluyum. Bu onurlu görev için tüm gücümle çalışacağımdan emin olmanızı isterim. Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok büyük" diye konuştu.

Medya günü, toplu fotoğraf çekimi ve özel röportajların ardından sona erdi.