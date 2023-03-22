Üsküdar'da sahanın savaş alanına döndüğü maç sonrası Valide Tayfunspor Başkanı Gürlü'den açıklama: Tatlıya bağladık

Üsküdar'da, Valide Tayfunspor-Maltepespor U15 futbol takımları arasında oynanan müsabaka esnasında çıkan olaylar sonucu saha savaş alanına dönmüştü. Konuya ilişkin Valide Tayfunspor Başkanı Mustafa Gürlü açıklamalarda bulundu.

"RAKİPLERİMİZ BİZİMLE İLGİLİ KÖTÜ DÜŞÜNCELERE SAHİP DEĞİLDİR"

Valide Tayfunspor Kulübü Başkanı Mustafa Gürlü yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu oynamış olduğumuz U15 müsabakasında çıkan hadiselerin medyaya yanlış yansıtıldığını, tek taraflı haberlerin yapıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Biz de bu olayların doğrusunu aktarmak için çalışıyoruz. Yılda 70-80 tane müsabaka yapıyoruz. Hiçbir müsabakamızda böyle münferit bir olay olmamıştır. Rakiplerimiz bizimle ilgili kötü düşüncelere sahip değildir. Biz centilmenliğe, fair-play ruhu ile hareket etmeye çalışan bir camiayız.

Valide Tayfun Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gürlü

"TATLIYA BAĞLADIK"

Bu yüzden üzüntümüz çok büyük. Maç içerisinde hiçbir sıkıntı olmamıştır. Maç bizim lehimize 2-1'lik skorla sonuçlandı. Maç bitiminde hakem düdüğü çalıp soyunma odasına giderken bizim oyuncumuz rakip takım oyuncusuna 'nasıl kazandık' şeklinde ufak bir harekette bulunmuş. İki çocuk da birbirinin üzerine yürürken, bizim hocamız da araya girerek çocukları ayırmıştır. Tam tersi şekilde yansıtıldı. Söylendiği gibi bir fiziki müdahale yoktur. Zaten görüntülerde hepsi ortada. Burada tamamen suçlu gibi gösterilmek bizi çok üzdü. Rakip takım altyapı sorumlusu ve hocaları ile bir araya geldik. Bu işin tatsızlığını ortadan kaldırmak için beraber görüştük, konuştuk, anlaştık tatlıya bağlandı." ifadelerini kullandı.

Maçtan fotoğraflar: