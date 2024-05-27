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Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

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Ünlü isimler, Türk Hava Yolları'nın Filenin Sultanları'nı ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında göndermesine ateş püskürdü. Şahan Gökbakar "Çilenin Sultanları" derken Demet Evgar da "Yazıklar olsun" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tarifeli-aktarmalı uçakla yurda dönerken A Milli Erkek Futbol Takımı'nın Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi tartışma yaratmıştı. Filenin Sultanları bu sefer de 13 saatlik ABD uçuşuna Türk Hava Yolları (THY) ile tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçtu. Oyuncuların tepki gösterdiği duruma ünlü isimlerden de peş peşe yorumlar geldi.

13 saatlik uçuşu ekonomi sınıfından yapmalarına tepki gösteren Ebrar Karakurt "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi" dedi. Karakurt'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

HAZAL KAYA

"Bu yaptığınız benim gücüme gitti ya. İşte marka değerleriniz, öncelikleriniz, kim olduğunuz bir kez daha ortaya çıkmış oldu iyi oldu. Umarım biraz utanmanız vardır da bu güzelim kızların sağında solunda logomuz varsa kaldırırsınız."

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

BURCU BİRİCİK

"Hakikaten neden? Bizi başarıdan başarıya, gururdan gurura uçuran milli takımımız için uygun görülen bu mu?"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

DEMET EVGAR

"Yazıklar olsun. Bizleri her sektörde kadın, erkek arasındaki orantısız hak ve özgürlüklerle mücadele etmek zorunda bırakan bu düzene yazıklar olsun."

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Çilenin Sultanları. Şu takıma business bileti çok mu gördünüz? Amerika'ya 13 saat ekonomi uçurulur mu bu kızlar? Nasıl bir federasyonsunuz?"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

SELİN ŞEKERCİ

"Bu nasıl olabilir ya bir de bu ilk defa da yaşanmıyor? Azıcık utanır mısınız bilmem."

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

IŞIN KARACA

"Yazıklar olsun"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Peki ama neden bu haksızlık?"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

CEYDA DÜVENCİ

"Pes artık"

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları Türk Hava Yolları Şahan Gökbakar Demet Evgar Ekonomi Magazin Güncel Haberler

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