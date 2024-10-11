Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya'yı konuk etti. Millilerimiz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 3-0 kazandı.

ERENCAN PERDEYİ AÇTI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 35. dakikasında ay-yıldızlılar, Erencan Yardımcı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

ÖNCE BARTUĞ SONRA POYRAZ ATTI

İlk yarı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine karşı etkili oyununu sürdüren milliler, 56. dakikada Bartuğ Elmaz'ın attığı golle farkı 2'ye, 65. dakikada da Poyraz Efe Yıldırım'ın bulduğu golle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümit Milli Takım, maçı 3-0 kazandı.

ŞAMPİYONAYA GİTME ŞANSIMIZ YOK

Bu sonucun ardından Türkiye U21, A Grubu'nda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puana ulaştı. Ay-yıldızlılar, daha önce 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'na katılma şansını yitirmişti.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN İLK MAÇTA GALİBİYET

Öte yandan 26 Eylül'de Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Gönül, ilk resmi maçında galibiyet elde etti.