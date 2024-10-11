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Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi

Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi
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Ümit Milli Futbol Takımımız, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında konuk ettiği Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun 13 puana ulaşan ay-yıldızlılar, daha önce şampiyonaya katılma şansını yitirmişti.

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya'yı konuk etti. Millilerimiz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 3-0 kazandı.

ERENCAN PERDEYİ AÇTI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 35. dakikasında ay-yıldızlılar, Erencan Yardımcı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi

ÖNCE BARTUĞ SONRA POYRAZ ATTI

İlk yarı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine karşı etkili oyununu sürdüren milliler, 56. dakikada Bartuğ Elmaz'ın attığı golle farkı 2'ye, 65. dakikada da Poyraz Efe Yıldırım'ın bulduğu golle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümit Milli Takım, maçı 3-0 kazandı.

Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi

ŞAMPİYONAYA GİTME ŞANSIMIZ YOK

Bu sonucun ardından Türkiye U21, A Grubu'nda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puana ulaştı. Ay-yıldızlılar, daha önce 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'na katılma şansını yitirmişti.

Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi

GÖKHAN GÖNÜL'DEN İLK MAÇTA GALİBİYET

Öte yandan 26 Eylül'de Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Gönül, ilk resmi maçında galibiyet elde etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Avrupa Şampiyonası Gökhan Gönül Milli Takım Letonya Türkiye Futbol Spor

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