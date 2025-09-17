Haberler

Ülkemize karşı haddini aşan Giannis Antetokounmpo geri adım attı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Haberin Videosunu İzleyin

Haber Videosu

EuroBasket 2025 sonrası Türk bayrağı hakkında kullandığı ifadelerle tepki çeken Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, Türkiye'den özür diledi ve milli oyuncu Alperen Şengün ile birlikte bir fotoğraf paylaştı. Antetokounmpo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saygısız yorumlar yapan birine karşılık verirken uygunsuz bir ifade kullandığını ve amacının kimseyi kırmak olmadığını belirtti.

Eurobasket 2025 sonrası Türk bayrağı hakkında kullandığı ifadelerle tepki çeken Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, Türkiye'den özür diledi. Antetokounmpo, özür mesajının ardından milli oyuncu Alperen Şengün ile birlikte ortak bir paylaşım yaptı.

KRİZİN BAŞLANGICI

EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye'ye kaybeden Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo ile Alperen Şengün arasında polemik yaşanmış, turnuvanın ödül töreninde ikili tokalaşmamıştı. Daha sonra Giannis'in sosyal medyada Türk bayrağına yönelik kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

NE DEMİŞTİ?

Giannis Antetokounmpo, daha önce canlı yayın sırasında Türk bayrağı ile ilgili, "Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan." demişti.

ÖZÜR MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Antetokounmpo, "Canlı yayınım sırasında, saygısız yorumlar yapan birine karşılık verirken uygunsuz bir ifade kullandım. Amacım asla kimseyi kırmak değildi. Türkiye'ye ve tüm insanlara saygım sonsuz. Derinden üzgünüm." ifadeleriyle Türkiye'den özür diledi.

ALPEREN'LE ORTAK PAYLAŞIM

Özür mesajının ardından Giannis ve Alperen Şengün, birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı. İkili, "Ülkelerimize olan sevgimiz için oynarız. Oyuna olan sevgimiz için oynarız. Saygıyla oynarız. Sporun bizi bölmek değil, birleştirmek için var olduğunu hatırlatırız." mesajını yayımladı.

TÜRK VE YUNAN BAYRAKLARI

Paylaşımda iki oyuncu, sarıldıkları fotoğrafın yanına Türk ve Yunan bayraklarını da ekledi. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.





Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

kim bilir bu totoşa bizimkiler ne tehtit mesajları atmıştır klasik yunan denizde boğulma korkusu özür diletmiş :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
