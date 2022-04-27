Ukrayna Premier Lig'de sezon sonlandırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Premier Lig'de sezon sonlandırıldı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Ukrayna Premier Lig'de sezon sonlandırıldı

Ukrayna Premier Lig'de 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

Ukrayna Premier Lig'de 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından aralık ayında ara verilen sezonun, kulüplerin ortak kararıyla erken sona erdirildiği belirtildi.

Ülkedeki sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmeyeceği ifade edildi.

Shakhtar Donetsk, 18 haftada topladığı 47 puanla Dinamo Kiev'in iki puan önünde zirvede yer alıyordu.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Premier Lig, Şampiyon, Ukrayna, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title