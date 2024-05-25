Uğur Altınel İtalya'da Altın Madalya Kazandı
Tekerlekli Sandalye Tenis ITF Commit Açık Turnuvası'nda Uğur Altınel, quad tekler kategorisinde altın madalya kazandı. Finalde Almanya'dan Marcus Laudan'ı 2-0 yenerek şampiyon olan milli sporcu, büyük bir başarı elde etti. Diğer milli sporcu Ali Ataman ise ilk turda elendi.
İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis ITF Commit Açık Turnuvası'nda milli sporcu Uğur Altınel, quad tekler kategorisinde altın madalya kazandı.
Turnuvanın 2 numaralı seri başı olan Uğur, finalde Almanya'dan Marcus Laudan'la karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden bir diğer milli sporcu Ali Ataman ise ilk turda Fransa'dan Justin Michel'e 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.