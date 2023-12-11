Haberler ›› Spor ›› UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonunda Grup Aşaması Son Hafta Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonunda Grup Aşaması Son Hafta Heyecanı Başlıyor

11 Aralık 2023 09:50 Son Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 6. ve son haftası yarın başlıyor. Galatasaray'ın da mücadele ettiği turnuvada, 16 maç oynanacak ve son 16 turuna çıkacak takımlar belli olacak.