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UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor

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UEFA, Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.

UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

2 MAÇ CEZA ALDI

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.

UEFA'nın açıklaması şöyle;

UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıkladı.

TFF'DEN 30 SAYFALIK SAVUNMA

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını, UEFA Disiplin Kuruluna gönderdi. Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

BELLINGHAM'A 1 MAÇ CEZA VERİLDİ

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verirken, Slovakya yedek kulübesine cinsel organını tutarak hereket çeken İngiliz yıldız Jude Bellingham'a 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza verdi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merih Demiral Avusturya Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (67)

Luton Town:

Hak etti. Futbolda etnisiteye yer yok. Topunu oyna geç.

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Aytekin Balpınar:

Sen nediyon kardeşim.Benim işaretim,senindemi zoruna gitti.

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mardinli yiğit:

ırkçılığa yer yok !!

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ENES EYİGÜN:

kes lan sesini!

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Ankaragüçlü:

Zafer işareti yapsa sorun olmazdı dimi

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Huseyin Aydemir:

zafer isareti yapan oyuncuyu turkiyede futboldan men edilmisti.ozgirluk herkese olsun

yanıt24
yanıt49
VEFA:

Bu sporcuları milli maça götürmeden önce kurallar iyi öğretilmeli. Avrupa lı affetmez. Hatayı yap, yanına kar kalsın. Yok öyle!..

yanıt22
yanıt40
seyithan erdoğan:

sonuna kadar hak etti bu cezayı. Türkiye'de Barış işareti yapana ömür boyu men verdiler kimsenin sesi çıkmadı

yanıt6
yanıt21
Jon snow:

Oh olmuş .

87
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yanıtYanıtla
Demir Acer:

government does this during the war to protect you from Russian attacks

yanıt17
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