UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 4-1 kazandı.

MANCHESTER İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

Maçtaki ilk gol 31. dakikada Bilbao'dan Mikel Jauregizar ile geldi. İkinci yarıda baskısını artıran Manchester United'da Mason Mount, 72. dakikada şık bir vuruşla topu ağlara yollayarak skora dengeyi getirdi. Turun ilk maçında da gol atan Brezilyalı oyuncu Casemiro, 80. dakikada attığı klas bir kafa golüyle Manchester United'ı öne geçirdi. Rüzgarı arkasına alan ev sahibinde dakika 85'te topu boş kaleye ağlara yollayan Danimarkalı golcü Rasmus Höjlund, farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü Mason Mount söyledi. İngiliz oyuncu, 90+1'de orta sahadan attığı harika golle skoru 4-1 yaptı. Milli kaleci Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

ADINI FİNALE YAZDIRDI

İlk maçı 3-0 kazanan Manchester United, rövanş maçını da 4-1 kazanarak toplam skorda 7-1'lik üstünlüğü aldı ve adını finale yazdıran ekip oldu.

TOTTENHAM İKİ GOLLE GÜLDÜ

UEFA Avrupa Ligi yarı finali diğer ayağında da Tottenham Hotspur, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Norveç'te oynanan maçı Tottenham, 2-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada suskunluk ikinci yarı bozuldu. Karşılaşmanın 63. dakikasında sahneye çıkan İngiliz golcü Dominic Solanke, takımını öne geçirdi. İlk golün ardından oyunun dengesini tamamen eline alan konuk ekip, dakika 69'da Pedro Porro ile farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 sona erdi.

İSPANYA'DA İNGİLİZ FİNALİ

Bu sonuçla birlikte toplam skorda 5-1'lik üstünlüğü sağlayan Tottenham Hotspur, adını finale yazdıran bir diğer ekip oldu. Tottenham, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak İngiliz finalinde Manchester United ile karşı karşıya gelecek.