A Milli Futbol Takımı, 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı; 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarından sonra 6. kez bu turnuvaya katılacak.

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı ; 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarından sonra 6. kez bu turnuvaya katılacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştığı Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Milliler bu sonuçlar gruptan çıkmayı garantiledi.

6. kez Avrupa Şampiyonası'nda

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gitme hakkını kazanan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 6. kez bu organizasyona katılacak. İlk kez 1996 yılındaki turnuvaya katılan milliler o tarihten sonra 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katıldı.

1996'da ilk heyecan yaşandı

İlk olarak 1996 yılında İngiltere'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda mücadeleden milliler, Portekiz, Hırvatistan ve Danimarka ile birlikte yer aldığı D Grubu'nu puan alamadan tamamladı. Ay-yıldızlılar, 2000 yılında Belçika ve Hollanda'nın ortak düzenlenen turnuvada ise B Grubu'nda ev sahibi Belçika, İtalya ve İsveç ile mücadele etti. Milliler, grubu 4 puanla ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Bu turda Portekiz ile karşılaşan A Milli Takım sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve elendi.

2008'de yarı final oynadı

A Milli Futbol Takımı, şu ana kadar en büyük başarısını 2008 yılında Avusturya-İsviçre ortaklığında düzenlenen şampiyonada elde etti. Milliler, ev sahibi İsviçre, Portekiz ve Çekya ile birlikte yer aldığı A Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamladı ve gruptan çıktı. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hırvatistan'ı penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde ise Almanya'ya 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

2016 ve 2020'de gruptan çıkamadı

Fransa'da organize edilen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, D Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile karşılaştı ve 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. 2020 yılında koronavirüs salgınından dolayı Avrupa Şampiyonası, 2021 yılında oynandı. İlk kez 11 ülkenin ev sahipliğinde yapılan turnuvada Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi İtalya, Galler ve İsviçre ile karşı karşıya geldi. Milli Takım grubu puan alamadan bitirdi. - İSTANBUL