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U-17 Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

U-17 Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Spor Haberleri

Kayseri U17 Ligi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle verilen aranın bitimi ile birlikte maçlar yeniden başlayacak.

Kayseri U17 Ligi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle verilen aranın bitimi ile birlikte maçlar yeniden başlayacak.

29 Nisan tarihinde başlayacak olan ligde 15 maç 3 Mayıs tarihine kadar oynanacak. Ligin iddialı takımlarından Yolspor- Talas Anayurtspor ile Erkiletspor-Kayseri Demirspor ile Talasgücü Belediyespor-Göktürkspor ile Kocasinan Gençlikspor-Argıncık Esnafspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar Argıncık Stadı Vali Muammer Güler Stadı ve Erkilet Stadı'nda oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ramazan Bayramı Kayseri Talas Spor Haberler

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