TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'na bronz madalya tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda Tayvan temsilcisini yenerek bronz madalya kazanan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Okul sporlarında elde edilen dünya üçüncülüğü, ülke olarak uluslararası alanda yakaladığımız istikrarlı başarımızın devamı için önemlidir. Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda kadınlarda mücadele eden ve organizasyonu beşinci sırada tamamlayan Acıbadem Bilim Doğa Lisesi'ni de tebrik ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."