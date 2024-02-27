Üye Girişi
Haberler

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık: 'Son dakikalarda bulduğumuz iki net pozisyonu atabilsek belki buradan 3 puanla dönecektik'

Güncelleme:

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Şanlıurfaspor maçında iyi mücadele ettiklerini ve son dakikalarda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 3 puanı kaçırdıklarını söyledi.

- Gürkan Kocabıyık: "Son dakikalarda bulduğumuz iki net pozisyonu atabilsek belki buradan 3 puanla dönecektik"

ŞANLIURFA - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Şanlıurfaspor maçında 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Son dakikalarda bulduğumuz iki net pozisyonu atabilsek belki buradan 3 puanla dönecektik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftaında deplasmanda düşme potasındaki en büyük rakibi Şanlıurfaspor'dan 1 puan almayı başaran Tuzlaspor'da Teknik Sorumlu Andaç Gürkan Kocabıyık, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Son dakikalarda buldukları pozisyonlarla 3 puanı kaçırdıklarını ifade eden Kocabıyık, "Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın finali diyebiliriz. Çünkü ligin boyu kısaldığı için mücadelenin üstünde oynadı iki takım da. 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularımız çok güzel mücadele ettiler, direndiler. Hatta son dakikalarda bulduğumuz iki net pozisyonu atabilsek belki buradan 3 puanla dönecektik. Oyuncularımızı kutluyoruz. Zor bir deplasman. Son haftalarda başarılı bir Urfa var karşımızda. Buna rağmen 1 puan deplasmanda iyi bizim için. Önümüzdeki haftalarda lige tutunabilmek adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Şanlıurfa Spor Güncel Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! İYİ Parti Muş adayı kim? 2024 İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Şerafettin Yatçı kimdir? 27 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sema elendi mi? Sema diskalifiye mi oldu? 27 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Saadet Partisi Zonguldak belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Zonguldak adayı Cem Dereli kimdir? Saadet Partisi Yozgat belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Yozgat adayı Ziya Koçak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title