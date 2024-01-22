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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Durmuş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve oylama sonucunda tercihlerini belirtti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Durmuş, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" isimli fotoğrafını seçen Durmuş, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", haber kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğrafına oy verdi.

Durmuş, " Gazze : Kanıt" kategorisinde Abed Zagout'un "Çaresizlik" ile "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in çektiği "116 saat sonra kurtarılan can" fotoğrafını tercih etti.

"Yılın Kareleri" oylamasında Gazze: Kanıt kategorilerinde yer alan fotoğrafların çok önemli olduğunu belirten Durmuş, "Bunu sadece Anadolu Ajansı yapabilirdi." dedi.

Anadolu Ajansının çok önemli işlere imza attığını aktaran Durmuş, "Emeği geçen bütün arkadaşlarımın ellerine, yüreğine sağlık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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