Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor zaferi

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2023 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Muhammed Kamil Kırbaş Prostreet ve Superstreet klasmanında Türkiye Şampiyonu olurken, İbrahim Nişli ise genel klasmanda Türkiye 3'üncüsü olarak kürsüde yer aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2023 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirildi. 70 yarışmacının katıldığı yarışmada Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Muhammed Kamil Kırbaş Prostreet ve Superstreet klasmanında Türkiye Şampiyonu olurken, İbrahim Nişli ise genel klasmanda Türkiye 3'üncüsü olarak kürsüde yer aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2023 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları, Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirildi. Yozgat, Antep, Mersin, Antalya, Konya, Manisa, İstanbul, İzmir ve Kayseri'den 70 yarışmacının katıldığı yarışlar motor severleri bir araya getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Muhammed Kamil Kırbaş da yarışmada hem Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Manisa'nın ismini duyurdu. Cumartesi günü ısınma, antrenman ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan yarışlar, Pazar günü yapılan yarışlarla devam etti. Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan yarışmacıların birincilik için kıyasıya mücadelesine sahne olurken, yarışmada Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Muhammed Kamil Kırbaş, Süperstreet ve Prostreet klasmanında Türkiye Şampiyonu oldu, İbrahim Nişli ise Türkiye 3'üncüsü olarak kürsüde yer aldı. - MANİSA