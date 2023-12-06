Türkiye Kadın Badminton Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

Türkiye Kadın Badminton Milli Takımı, Avrupa Takımlar Şampiyonası Finalleri'ne katılmayı ve büyükler kategorisinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazanmayı hedefliyor. Milli takım, Bulgaristan'da düzenlenecek grup müsabakalarında Ukrayna ve Grönland ile mücadele edecek.

Türkiye Kadın Badminton Milli Takımı, öncelikle elemeleri geçerek Avrupa Takımlar Şampiyonası Finalleri'ne katılmayı, ardından bu organizasyonda büyükler kategorisinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırmayı amaçlıyor.

Kadın milli badmintoncular, 7-10 Aralık tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Şampiyonası grup müsabakalarında mücadele edecek.

Ukrayna ve Grönland ile aynı grupta yer alan milliler, rakiplerini yenmesi durumunda finallere katılma hakkı elde edebilmek için Bulgaristan, Letonya ve İrlanda'nın bulunduğu grubun birincisiyle karşılaşacak.

Hazırlıklarını Ankara'da tamamlayan milli takımda başantrenör Barış Boyar ile ay-yıldızlı sporcular Özge Bayrak, Nazlıcan İnci ve Zehra Erdem, elemeler öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Badminton Milli Takımı Başantrenörü Barış Boyar, kamp sürecinin güzel geçtiğini belirterek, "Çocuklarımız çok istekli. Öncelikle hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkarak finallere katılmak." dedi.

Finallerin gelecek yıl şubat ayında Polonya'da yapılacağını hatırlatan Boyar, Avrupa Şampiyonası'nda daha önce bireyselde Özge Bayrak ve Neslihan Yiğit Arın'ın madalya kazandığını, takımlarda da bir ilki gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

Barış Boyar, "Takımlarda da madalya hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürdük. İnşallah başarırız, kazanırsak takımlarda ilk madalyamız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir altyapıya sahip olduklarının altını çizen Boyar, şunları kaydetti:

"Badmintonda potansiyelimiz çok yüksek. Yeni yönetimle gerçekten büyük bir sinerji oluştu. Çocuklarımızın büyük hedefleri var. Alt yaş gruplarını büyüklerle birleştirip çok iyi başarılar elde etmek istiyoruz. 17 ve 19 yaş altında kadınlar takımlarda başarılarımız var. Olimpiyat sporcularımızın, başarılı sporcularımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Olimpiyatlarda daha çok sporcuyla ülkemizi temsil etmek istiyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya şu an biraz zor görünüyor. Amacımız olimpiyatlarda gruplardan çıkmak. Çünkü olimpiyat gerçekten büyük bir süreç. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz. Özellikle alt yaş gruplarından tarama yaptığımız sporcuları, olimpiyatlara taşıma adına hedeflerimiz var. İlerleyen dönemlerde madalya hedefini gerçekleştirebilecek kapasitedeyiz."

Milli badmintoncular iddialı

Tecrübeli badmintoncu Özge Bayrak, ortak kamp yaptıkları Erkek Milli Takımı ile iyi bir antrenman süreci geçirdiklerini dile getirerek, "Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi tabii ki hedefimiz gruptan birinci çıkmak. Şu an iki zorlu maçımız gözüküyor, Ukrayna ve Bulgaristan. İkisini de yenerek finallere kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye bireyselde madalya kazandıran iki sporcudan biri olan Özge, "Her gittiğimiz takım şampiyonasına gerçekten madalya almak için gidiyoruz. Hedefimiz o yönde. İnşallah bu sefer şeytanın bacağını kırarız ve ülkemize madalyayla döneriz." şeklinde görüş belirtti.

Nazlıcan İnci ise günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını ve kampın verimli geçtiğini söyledi.

Gruptan çıkacaklarına inandıklarını belirten Nazlıcan, "Diğer gruptan da Bulgaristan çıkar diye düşünüyoruz. Bulgaristan ile yapacağımız muhtemel karşılaşma çekişmeli geçecek ama yeneceğimize inanıyorum. Finallere katılmayı çok istiyoruz. Açıkçası geçen senelere göre takımı güçlü görüyorum. İyi bir kurayla derece getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bireysel performansını da değerlendiren Nazlıcan, "2022'de maalesef hiç turnuva göremedik. 2023'te her turnuvada performansımı artırdığımı hissediyorum. Burada yüzde 100'ümü vererek çalıştım. Bunu da maça yansıtacağımı düşünüyorum. Çift kadınlarda olimpiyatlara katılmak biraz daha zor. Çünkü kota sayısı dünyada 16'ya düşüyor. Zorlayacağız, orada da bir ilki başarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Milli badmintoncu Zehra Erdem de şampiyonaya ilişkin şunları kaydetti:

"Takım olarak çok hazır bir şekilde elemelere gidiyoruz. Önümüzde grup müsabakaları var. Grönland ve Ukrayna'yı yenersek diğer grubun birincisiyle finalde karşılaşacağız. O maçı da kazanmamız lazım. Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmamız gerekiyor. Çok güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Polonya'da da ilk madalya hedefimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte de çok iyi hazırlık kampları geçiriyoruz. Herkes birbirine güveniyor. İyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Tek, çift oyuncularımız olsun çok sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Geçmişten gelen tecrübelerimizi sahaya iyi bir şekilde yansıtacağımızı düşünüyorum." ???????