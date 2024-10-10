Türkiye İş Bankası 46'ncı İstanbul Maratonu için geri sayım başladı

3 Kasım Pazar günü koşulacak Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, aralarında 4 Türk atletin de bulunduğu 47 elit atleti ağırlamaya hazırlanıyor. Maratona ilişkin detaylar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle'nin katıldığı basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. İmamoğlu, "İş Bankası ile Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında başlayan iş birliği, 46'ncı İstanbul Maratonu kimliğiyle bu sene, aynı zamanda İş Bankası'nın yüzüncü yılında da sürüyor. Ayrıca, maratonun isminin yanı sıra Türkiye'nin de ifade edildiği ve olimpiyatların yüzüncü yılında bir arada olmamız özel bir durum. Türkiye İş Bankası gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin çok özel bir kurumu. Gurur duyduğumuz ve bir nevi iktisadi kalkınmanın simgesi olan bu kurum, yalnızca bankacılıkta değil, birçok farklı sektörde de Türkiye'nin kalkınmasının lokomotifi olma gayretini sürdürüyor" dedi.

'AVRUPA'NIN 6, DÜNYANIN 30 GOLD LABEL YARIŞI ARASINDA YER ALDIĞINI BİLİYORUZ'

İstanbul'un binlerce yıllık bir medeniyete sahip şehir olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Şehir ötesi aslında. Böylesi birikim çok az şehirde var. Bu muhteşem şehir geçmişten bugüne birçok konuda ev sahipliği yapmış, merkez duygusunu yaşatmış şimdi de sporun dünyadaki önemli merkezlerinden bir tanesi. Dünyada hiçbir benzeri yok. En önemli özelliği de bir kıtadan öbür kıtaya geçen maratona sahip olması. Türkiye İş Bankası 46'ncı maratonu Avrupa'nın 6, dünyanın 30 Gold Label (Altın Kategori) yarışı arasında yer aldığını biliyoruz. Bu çok gurur verici. Bu çıtayı olabildiğince yukarıya taşımak elbette hepimizin sorumluluğu" diye konuştu.

'9 BİN 500 KİŞİNİN GÖREV ALDIĞI BİR ORGANİZASYON'

İmamoğlu, "Çok büyük bir kitlesel spor etkinliği bu. Bu büyük bir emek gerektiriyor. 41 birim katkı sunuyor. 9 bin 500 kişinin görev aldığı bir organizasyon. Böylesi büyük bir organizasyon herkesin emeği ile mümkün. Bu büyük kitlesel etkinliğe İBB olarak ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur meselesi. Daha sağlıklı ve mutlu kentin var olması için sporun önemini biliyoruz. İstanbul'un sporun içinde olduğu bir şehir olmasını arzuluyoruz. Bu yönüyle yeşil alanları genişleten, büyük atılımlar yapan alanları özellikle çaba gösterip insanlarımıza kazandırıyoruz. Böylesi bir çalışmayla İstanbul'un spor kenti olmasını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÖYLESİ İYİ ÇALIŞMALAR, DOSTLUĞUN, BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN DE TEMİNATI OLACAKTIR'

İmamoğlu, "Biliyoruz ki; böylesi iyi çalışmalar, ferahlatan, insanları mutlu kılan çalışmalar dostluğun, barışın ve kardeşliğin de teminatı olacaktır. Son günlerde canımızı sıkan, moralimizi bozan birtakım gelişmelerde biliyoruz ki, doğan her bebeğimizin yaşamının içerisinde, özellikle spora, sanata, bilime yönlendirilmesi, gerçekten dünya için büyük bir kazanç, ülkemiz için, şehrimiz için elbette çok büyük bir kazanç. Sporun, sadece fiziksel değil, mental gelişimlerine de büyük katkı sunduğunu biliyoruz. Zararlı alışkanlıklardan, davranışlarından insanları uzak tutuyor. Bu, aynı zamanda toplumun iyileşmesi anlamına geliyor. Faydalı uğraşlar, iyi vakit geçirebilecekleri ve kendilerini ifade edecekleri alanların gençlerimize daha umutlu bir geleceğe bakış imkanı sunduğunun farkında olan bir yönetimiz. Tam da burada, sporu böyle merkezine koyduğumuz bir noktada hizmetlerimizin birçoğu. Ortaklaşa hareketin en güzel görüntülerinden birini bize maraton yarışları verir. Onun gücünü hissedersiniz. Katılacak tüm sporculara ve halk koşucularına başarılar diliyorum. 3 Kasım'da köprüde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

LÜLE: DÜNYANIN TEK KITALARARASI MARATONU BU YIL İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle de "Dünyanın tek kıtalararası maratonu bu yıl ikinci kez Türkiye İş Bankası adıyla gerçekleştirilecek. Bu heyecanla tekrar sizlerle bir aradayız. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladık, hep birlikte hatırlayalım. 'Yüzyılın Koşusu' demiştik ve büyük bir coşkuyla, kalabalıkla bir araya gelmiştik. Bu yıl ise bankamızın 100'üncü yılı. Bildiğiniz gibi, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye'nin ilk milli bankası olan İş Bankası, 26 Ağustos itibarıyla ikinci yüzyılına adım attı. Bizim için son derece anlamlı özel olan bu yılda, böyle önemli bir organizasyonun parçası olmak ve ona destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bankamızın kuruluş ilkelerine baktığımda, her zaman ülke ekonomisine, kalkınmasına ve refahına katkı sağlamak, Türkiye İş Bankası'nın ana sorumluluklarından biri olmuştur" dedi.

ÇİNTİMAR: İSTANBUL MARATONU, TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA EN BÜYÜK ORGANİZASYONU

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da bu yıl 46'ncsının düzenlendiğini belirterek "Bugün İstanbul Maratonu için bir araya geldik. Bu maratonun içinde olduğumdan kısaca bahsetmek istiyorum. Benim İstanbul'a ilk gelişim Erzurum'dan çıktıktan sonra, İstanbul Maratonu içindi. İlk katıldığım maratonda, 15 kilometrelik halk koşusu bölümünü kazanmıştım. Ardından üç yıl üst üste İstanbul Maratonu'nu sporcu olarak kazandım. Daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığım dönemde hem sporcu olarak hem de personel olarak bu maratona hizmet etme fırsatı buldum. Son 11 yıldır ise Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak İstanbul Maratonu'na hem katılıyorum hem destek oluyorum, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu süreçte atletizme sponsor olan tüm sponsorlarımıza ve bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. O günden bugüne kadar görev yapan tüm belediye başkanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum; gerçekten hepsinin bu maratonun gelişiminde büyük emekleri oldu. Bugün İstanbul Maratonu, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri haline geldiyse, herkesin bu başarıda bir payı, bir emeği var. Bu anlamda emeği geçen herkese, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Sporcu, idareci ve federasyon başkanı olarak yaklaşık 25 kez bu maratonun içinde yer aldım. Dünyada birçok büyük spor organizasyonunda da bulundum ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim: Evet, İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden biri ve İstanbul Maratonu, Türkiye'nin açık ara en büyük organizasyonu. Aynı zamanda dünyanın da en önemli spor organizasyonlarından biridir" diye konuştu.

ONUR: 400 FARKLI ŞİRKET, BURADA KOŞMAK İÇİN KAYITLARINI YAPTI

Maraton hakkında bilgi veren Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "400 farklı şirket, burada koşmak için kayıtlarını yaptı. 5 bin kişilik halk koşusunun kayıtlarını da önümüzde haftaya açmış olacağız. İstanbul maratonu başka hiçbir şehirde yaşamayacağı deneyimler sağlıyor. Çok güzel bir söz var; 'Futbol asla sadece futbol değildir'. 'İstanbul Maratonu asla sadece İstanbul Maratonu değildir' diye uyarlamak istiyorum. Startımızı her zaman olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında vereceğiz. 15 kilometre koşusu Yenikapı Etkinlik alanında tamamlanırken maraton, Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanmış olacak. İstanbul Maratonu aynı zamanda çok büyük bir dayanışma koşusudur" ifadelerini kullandı.

Dünya Atletizm Federasyonu'nun Gold Label kategorisinde koşulacak maraton, Avrupa'nın 5; dünyanın 28 Gold Label yarışı arasında yer alıyor. Toplamda 40 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği maratonda, halk koşusunda 5 bin, 15K ve kurumsal koşuda toplam 30 bin ve 42 km kategorisinde 5 bini aşkın kişi ter dökecek.

İstanbul Maratonu'nda bu yıl yarışacak iddialı atletler arasında 40 yaşında olmasına rağmen kariyerinin zirvesinde görülen ve 2: 05'in altında derecelere sahip Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi, geçen yıl Rotterdam Maratonu'nu 2: 08: 12 ile tamamladıktan sonra özel olarak İstanbul'a hazırlanan Etiyopyalı Abebe Negewo ve World Athletics tarafından 'Altın Atletler' kategorisinde değerlendirilen Faslı Mohcin Outalha yer alıyor.

Kadınlar arasında ise, kariyerinde bir Dünya Maratonu üçüncülüğü, bir Boston Maratonu şampiyonluğu ve dört majör maraton kürsüsü bulunan Kenyalı Sharon Jemutai Cherop, kariyerinin ilk maratonunu koşacak olan 24 yaşındaki Kenyalı sporcu Betty Chepkemoi Kibet ve kişisel en iyi derecesi 2: 22: 36 olan Etiyopyalı Sintayehu Lewetegn yer alıyor.