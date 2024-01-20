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Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Başladı

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Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, büyük ve genç kadın ile genç erkekler kategorisinde start aldı. Yarışlar yarın kriteryum etabıyla tamamlanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, büyük ve genç kadın ile genç erkekler kategorisinde start aldı.

Milli Egemenlik Stadı önünde 73 kilometrelik yarışların startı federasyon yetkililerince verildi.

Yarışlar gün içinde 121,9 kilometrelik büyük erkekler etabıyla devam edecek.

Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yol yarışları, yarın kriteryum etabıyla tamamlanacak.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Sami Ağaoğlu gazetecilere 2024 yılı sezonun ilk yarışlarının startını gençler ve büyüklerde verdiklerini söyledi.

Yarışların yarın kriteryum ile devam edeceğini anlatan Ağaoğlu, "Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışlar, kazasız belasız geçer ve hayırlı bir sezon olur inşallah." dedi.

Kaynak: AA / Spor

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