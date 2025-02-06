Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı Mağlup Ederek Galibiyet Serisini Sürdürüyor

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda'yı 83-76 mağlup eden Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı galibiyet serisini sürdürdü. Namağlup Romanya deplasmanına gidecek olan ay-yıldızlılar maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi dördüncü maçta garantileyen Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit'te oynadığı beşinci maçında da İzlanda'yı 83-76 mağlup etti. Namağlup olarak son maç için Romanya deplasmanına gidecek olan milli takımın başantrenörü ve oyuncuları mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Ekrem Memnun : "Yürekten oynayan oyuncularımız ve büyük hayallerimiz var"

Pazar günü son maçta da Romanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini belirten A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Çok zor bir maç bekliyorduk. Bize çok ters bir takım. 5 kısa oyuncu ile oynuyorlar. Nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Biz de basit atışlar kaçırdık. Bütün maçı kontrollü götürdük. Beklediğimden biraz daha zor maç oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum, kolay değil. Tebrik ediyorum. Romanya'yı da yenip 6'da 6 yapmak istiyoruz. Hedefimiz aynı. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Büyük hayallerimiz var. Çok iyi hazırlanacağız. Takımıma güveniyorum. Çok iyi kızlarım var, iyi oyuncularım var. Yürekten oynayan, milli takımın kıymetini bilen oyuncularımız var. Yürekten oynayıp gereğini yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Ayşe Cora: "Galibiyeti depremzedelere armağan ediyorum"

Maçta 26 dakikada 17 sayı kaydeden kaptan Ayşe Cora ise, "Sandığımızdan daha zor maç oldu. Rakip çok iyi, yüzdeli oynadı. İsabetli oynadılar. Galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Garantilemiştik ama bizim başka hedeflerimiz olduğunu da söylemiştim. Sadece Avrupa Şampiyonası'na gitmek değil, daha iyi basketbol oynama hedefimiz var. Bunun için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. O potansiyelimiz var ve yapabileceğimize inanıyorum. Önümüzde Romanya maçı var. Bu maçın üstüne de bir şeyler koyup Romanya maçına daha iyi çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Taraftara da çok teşekkür ediyorum. Galibiyeti de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve depremzedelere armağan ediyorum" dedi.

Sevgi Uzun: "Romanya'dan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Karşılaşmada yaklaşık 36 dakikada oyunda kalan ve skora 11 sayılık katkı veren Sevgi Uzun da, "Romanya maçının da böyle sert geçeceğini düşünüyoruz. Ama garantilemiş olsak bile motivasyonumuz ve hedefimiz aynı. Çok kısa sürede hazırlanıp oraya gidip galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnşallah galibiyetle ayrılırız" sözlerini kaydetti.

Tilbe Şenyürek: "İzmit'e geldiğimiz zaman mutlu oluyoruz"

Ay-yıldızlı oyunculardan Tilbe Şenyürek ise şu ifadeleri kaydetti:

"Çok güzel bir İzmit seyircisi vardı. Onların önünde kaçıncı galibiyetimiz artık bilmiyorum. Onların sayesinde burada milli maçlar çok keyifli geçiyor. Çok mutlu oluyoruz İzmit'e geldiğimiz zaman. Ara ara zorlandığımız bir maç oldu. Majör sakatlıklarımız ve eksiklerimiz var. Çok kısa sürede hazırlanıp sahaya çıkıyoruz. Çünkü kulüplerde de yoğun bir tempomuz var. Bu da biraz dış atış yüzdemize yansıdı. Ama mücadelemiz ve güzel enerjimizle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Hedef inşallah 6'da 6. Romanya deplasmanından öyle ayrılmak istiyoruz." - KOCAELİ