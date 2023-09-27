Türk futbol tarihinde bir ilk! Montella'nın sözleşmesindeki bomba detay imza töreninde açıklandı

A Milli Takım'ın yeni hocası Vincenzo Montella için düzenlenen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk kez uygulayacakları bir methodu açıkladı. Montella'nın sözleşmesine daha önce örneği görülmemiş bir madde koyduklarını belirten Büyükekşi, "Hocamızla İstanbul'da ikamet edecek, Türkiye'de kalacak. Türkiye'de kalacağı için bütün Anadolu takımlarının maçlarını izleyecek." dedi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başlarken İtalyan hocanın imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Montella ile İstanbul'da ikamet etmesi yönünde anlaştıklarını belirtti.

"İSTANBUL'DA İKAMET EDECEK"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı'nda görev yapan hocalarımız kendi ülkesinde kalmış. Milli maçlardan milli maçlara gelmiş gitmiş. Hocamızla anlaşmamız, İstanbul'da ikamet etmesi. Burada kalacağı için sadece İstanbul ve Trabzon'daki maçlar izlenmeyecek. Anadolu'daki tüm takımların maçlarını izleyecek. İlk adımını atıyor. Cumartesi günü Konya'ya gidiyor, pazar günü Konyaspor-Beşiktaş maçını seyredecek. Pazartesi günü Kayserispor-Başakşehir maçını izleyecek." dedi.

"BÜTÜN MAÇLARI GİDEREK İZLEYECEK"

Ekşi ayrıca, "Bu bir seferlik değil, bundan sonra gerekirse Anadolu'daki tüm takımların, sadece Süper Lig değil 1. Lig'de dahil, Türk futbolunun geleceğe yönelik parlayan yıldızlarını da izleyecek. Ümit Milli Takım da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bu genişleyen havuzdan oyuncu seçimi olacak. Bütün maçları giderek izleyecek, TV'den izlemeyecek. Kendi ajandasını kendi belirleyecek. İçimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek." ifadelerini kullandı.