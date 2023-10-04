Turgutluspor Sportif Direktörü Sadullah Erarslan: Başarımızın Sırrı Aile Olmaktan Geçiyor

Turgutluspor Sportif Direktörü Sadullah Erarslan, Turgutluspor olarak bu sezon çok iyi bir kenetlenme dönemi yaşadıklarını belirterek, "Sadece sahada oynayan futbolcusuyla, kenardaki teknik heyetiyle, yönetim kuruluyla, çalışan personeliyle değil taraftarıyla birlikte şehir olarak tek yürek olduk. Bu bize hem güç veriyor hem de bizi başarıya götürecek en büyük unsur. Aslında başarımızın asıl sırrı aile olmaktan geçiyor." dedi.

Turgutluspor Sportif Direktörü Sadullah Erarslan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2023-2024 sezonunun geride kalan 4 haftalık periyodunu değerlendiren Erarslan, "Sezon öncesi yaptığımız planlama ile yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Önceliğimiz teknik heyetiyle ve yönetimiyle uyumlu bir çalışma ortamı kurmaktı. Bizim yönetim anlayışımızda herkesin görev tanımı var. Planlama bunun üzerine yapıldı. Herkes bir birinin görevine saygı duyuyor. Hocamızın raporu istikametinde karakterli ve başarıya aç oyuncu grubundan bir takım kurduk. Bunun bizi başarıya götüreceğini biliyorduk. Nitekim ligin 4 haftalık periyodunda bunu gördük. Aldığımız sonuçların yanında maçlarda ortaya koyduğumuz futbol tüm kamuoyu tarafından takdir topluyor. Turgutluspor ailesi olarak bu sezon çok iyi kenetlendik. Sadece sahada oynayan futbolcusuyla, kenardaki teknik heyetiyle, yönetim kuruluyla, çalışan personeliyle değil taraftarıyla birlikte şehir olarak tek yürek olduk. Bu bize hem güç veriyor hem de bizi başarıya götürecek en büyük unsur. Aslında başarımızın asıl sırrı aile olmaktan geçiyor ve biz bunu başardık. Gerek saha içinde gerekse saha dışında bir aile gibi hareket ediyoruz." dedi. - MANİSA