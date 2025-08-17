Canlı anlatım! Muhteşem maçta goller üst üste

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor : Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Yalçın, Kerem, Serdar, Draguş, Halil, Thiam.

CANLI ANLATIM:

DEVRE: Beşiktaş 1-1 Eyüpspor

45' İlk yarının sonuna en az iki dakika ilave edildi.

44' Ceza sahasına uzak noktadan Demirbay topu Thiam'a gönderdi. Mame Thiam, müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

43' Robin Yalçın ceza sahasına uzun top atmak istedi ancak Abraham topu elle kesti. Hakem düdüğünü çaldı. Eyüpspor serbest vuruş kullanacak.

40' Eyüpsor hızı çıktı ve üçüncü bölgede topu Serdar ile buluşturdu. Sol kanatta topla buluşan Serdar, şut açısı aradı ve vuruşunu yaptı ancak top farkla auta gitti.

39' Kornerde Abraham, topa istediği kafa vuruşunu yapamadı.

38' Rafa Silva'nın savunma arkasına derinlemesine pasını Serdar Gürler son anda kesti. Karar korner.

36' Beşiktaş'ta Nididi orta alanda topu kaptı. Boşta kalan topu Orkun Kökçü kazandı ve pasını sağ kanattaki Rashica'ya aktardı. Rashica, topu yerden sert bir şekilde ceza sahası içine çevirdi ancak savunma son anda karşıladı.

35' Savunma arkasına atılan topa koşan Thiam'dan önce Paulista kritik müdahalede bulundu.

33' Orta sahada sırtı dönük topla buluşan Demirbay, Ndidi tarafından kolundan çekildi. Karar faul.

31' Karar verildi. Hakem santrayı işaret etti. Skor şimdi 1-1.

30' Beşiktaşlı futbolcular elle oynama itirazından bulunuyor. Hakem VAR'dan gelecek kararı bekliyor.

30' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Claro'nun yükseldiği top Thiam'a doğru geldi. Kale önünde ufak bir dokunuş yapan Thiam topu ağlara gönderdi.

29' GOOOLLL! Eyüpspor maça dengeyi getirdi. Skor 1-1 oldu.

27' Rafa Silva'dan Dolmabahçe'de Quaresma esintisi... Sağ kanatta topla buluşan Rashica pasını ceza yayının sağındaki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa, sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

25' Eyüpspor tehlikeli geldi. Serdar Gürler sol kanatta aldığı topla kat ederek sağ kanata kadar geldi ve pasını Calegari'ye gönderdi. Calegari ortasını açtı ancak kale önündeki Thiam müsait pozisyonda topa istediği gibi vuramadı.

24' Sağ kanatta Rashica topla buluştu. Ceza sahasına koşu yapan Abraham'a ortasını açtı. Abraham topu kontrol edemedi.

22' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü orta sahadaki mücadelesi ve kaptığı topun ardından taraftarların alkışını topluyor.

21' Eyüpspor'da Lucas Claro hakeme itirazları sonucu sarı kart gördü.

20' Abraham, kaleci köşeyi bilmesine rağmen tam köşeye şık bir vuruşla golünü attı. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

19' GOOOLLL! Tammy Abraham, penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

16' PENALTI! Tammy Abraham ceza yayının biraz ilerisinde sırtı dönük topu aldı. Dönerek Orkun Kökçü'ye ara pasını gönderdi. Eyüpspor'da Robin Yalçın kayarak topu kesmek istedi ancak Orkun'a müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

14' Eyüpspor top çeviriyor.

13' İlk on dakikadaki temponun ardından iki takım da daha sakin bir görüntü sergiliyor.

11' Beşiktaş, Rashica ile gole yaklaştı. Pasla çıkmaya çalışan Eyüpspor savunmasından topu çalan Rafa Silva pasını Rashica'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çeken Rashica golü bulamadı.

9' Beşiktaş hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

7' Gabriel Paulista, sol kanatta Mame Thiam ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Karar faul.

6' Beşiktaş'ta Tammy Abraham, ceza sahası içinde kaleye yakın pozisyonda topla buluştu. İngiliz futbolcu şut çekmek yerine topu kale önüne çevirdi ancak orada hiçbir arkadaşı yoktu.

5' Maç çok hareketli başladı. Top bir o kalede bir bu kalede.

4' Bir ofsayt daha. Bayrak bu sefer Beşiktaş için kalktı. Joao Mario savunma arkasında topla buluştu kaleci ile karşı karşıyayken son anda savunma müdahale etti. Halem ofsayt dedi.

3' Eyüpspor'dan etkili atak ancak ofsayt. Konuk ekip kaleden paslarla çıktı. Orta alanda topu alan Kerem Demirbay savunma arkasına kaçan Halil Akbunar'a pasını gönderdi. Akbunar'ın şutunu Paulista blokladı. Hakem atak bitiminde ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' Beşiktaş takım halinde Eyüpspor yarı sahasında. Ev sahibi ekip baskılı başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica ilk 11'e dahil oldu.