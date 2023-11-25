Tuncelili kick boksçu Erivan Barut dünya şampiyonu oldu

Tuncelili kick boksçu Erivan Barut, Portekiz'de devam eden Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut mücadele etti. Barut finale kadar tüm rakiplerini yendi. Finalde İsrailli rakibini de mağlup eden Barut, dünya şampiyonu oldu. - TUNCELİ