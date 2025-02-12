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Tüm dünya Halil Umut Meler'i konuşuyor: Son dakikada verdiği karar teknik direktörü çılgına çevirdi

Tüm dünya Halil Umut Meler'i konuşuyor: Son dakikada verdiği karar teknik direktörü çılgına çevirdi
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Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Club Brugge-Atalanta arasındaki maçı yönetti. Karşılaşmayı 90+2. dakikada lehine verilen penaltıda golü bulan ev sahibi takım, 2-1 kazandı. İtalyan ekibi bu karara yoğun tepki gösterirken, teknik direktör Gasperini adeta çılgına döndü. Müsabakaya damga vuran karar, İtalya ve dünyada gündem oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile İtalyan ekibi Atalanta, Halil Umut Meler'in yönettiği maçta karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 ev sahibi takım kazanırken, Meler'in son dakikada verdiği karar müsabakaya damga vurdu.

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA PENALTIDAN

Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti. Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.

MELER'İN BU KARARI GASPERİNİ'Yİ ÇILDIRTTI

Atalantalı oyuncular, Club Brugge'ün son dakikalarda kazandığı penaltı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu. Isak Hien ile Gustaf Nilsson arasındaki pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren Meler, itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi. Nilsson'un penaltı atışını ağlara göndermesi sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, çok sinirlendi ve direkt soyunma odasına gitti.

TEPKİLER MAÇ SONRASINDA DA DEVAM ETTİ

Maçın bitiş düdüğüyle beraber bazı Atalanta oyuncuları Halil Umut Meler'in etrafını sardı. Diğer tarafta iki takım oyuncuları arasında da tansiyon yükseldi. Öte yandan Meler'in penaltı kararı özellikle İtalya ve dünyada gündeme oturdu.

RÖVANŞ 18 ŞUBAT'TA

Bu sonuçla birlikte Club Brugge, son 16 yolunda avantajı eline almış oldu. Turun rövanş maçı 18 Şubat Salı günü İtalya'da Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

şaşırmadım gittiği yeri karıştıran adam

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