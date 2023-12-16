TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı, Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak kupa kazandı

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından düzenlenen Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı birinci olarak kupa kazandı. Bu başarı sonucunda, kupa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kalıcı olarak teslim edildi.

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından; Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonaları'nda engelli koşu bayrak yarışmaları için 1999 yılından itibaren şampiyon olan ülkeden bir sonrakine devredilen kupa, kalıcı olarak ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Söz konusu kupa; CISM Askeri Pentatlon Kural Kitapçığı'nın "Toplamda beşinci kez şampiyon olan takıma daimi olarak verilir." hükmü gereği, 20-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İsveç'in Halmstad şehrinde icra edilen 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda birinci olarak bu onuru bize yaşatan TSK Engelli Koşu Bayrak Takımına kalıcı olarak verildi. - ANKARA