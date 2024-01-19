Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor- Galatasaray mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Pazar ve 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen görev alacak.
Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
13.30 Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın - İSTANBUL