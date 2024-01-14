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Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçının İlk Yarı Sonucu

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Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım da gol bulmak için mücadele etti ancak sonuç değişmedi.

- Trendyol Süper Lig : Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe : 0 (İlk yarı)

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta savunma arkasına atılan topla buluşan M'Bakata'nın şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada kullanılan korner sonrası savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden İsmail'in şutunda meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.

14. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Fred'in uzak köşeye vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Tadic'in içeriye çevirdiği topu kale önünde alan Cengiz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

33. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada sağ kanada atılan uzun pasla son çizgiye inen Cengiz'in içeri çevirdiği topu kale önünde Dzeko ıskaladı.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Nicolas N'koulou, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Salem M'Bakata, Furkan Soyalp, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Alexandru Maxim, Denis Dragus

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Marko Jevtovic, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli, Branyan Riascos

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Leonardo Bonucci dk. 38), Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Michy Batsuhayı, Bartuğ Elmaz, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Arda Kızıldağ, Lazar Markovic (Gaziantep FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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