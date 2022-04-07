Trabzonsporlu Erce Kardeşler: Şampiyonluk kutlamalarında stat bize yetmeyecek

Trabzonspor'un 2019 yılında Altınordu'dan kadrosuna kattığı ikinci kaleci Erce Kardeşler, kulübün sosyal medya kanalında yayınlanan röportajında, futbola başlama hikayesini, kariyer planlarını, şampiyonluk yolunda geçmişte edindikleri tecrübeleri ve şampiyonluk hayalini anlattı.

Gelecekte teknik direktör olmayı istediğini belirten Erce, "Abdullah hocayla da bunu konuşuyorduk. Hatta diyordum, 'hocam ben bırakınca beni ekibe alırsınız'. Hoca da 'oğlum sen bırakana kadar belki de bu mesleği bırakmış oluruz' diyordu. Böyle bir hayalim var tabi ki. Futbol görüşümün iyi olduğuna, futbolu iyi okuduğuma inanırım. Böyle bir hayalim var ama hayat bizi nereye götürür bilemeyiz. Hayat, sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Öyle bir hayalim var ama öncelikli hayalim tabi ki futbol, kalecilikte üst seviyelere ulaşabilmek. Her oyuncunun hocalık hayali bence vardır. Sonuçta futbolcu olarak bir şey kazanmak önemli ama hoca olarak çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an ben sadece Erce ve Erce'nin yaptıklarından ama Abdullah hocamız veya herhangi bir hoca tüm takımdan sorumlu. Onun sorumluluğu ve kazanma hazzı bence çok daha yüksektir" ifadelerini kullandı.