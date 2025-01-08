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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 yendi. Kupaya 3 puanla başlayan bordo-mavililerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Eren Elmalı'nın karşılaşmanın kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi bordo-mavililer, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

VISCA VE MENDY DÖNDÜ

Trabzonspor'da Samsunspor maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Mendy, kupa maçıyla tekrar formasına kavuştu. Karadeniz ekibinde, Sipay Bodrum FK ve Reeder Samsunspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Edin Visca da tedavisinin ardından Cihan Çanak'ın yerine 11'de görev buldu. Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'yi ise yedek soyundurdu.

EREN ELMALI KADROYA ALINMADI

Trabzonspor'da Galatasaray'a transferi gündeme gelen Eren Elmalı, maç kadrosunda yer almadı. Eren'in yokluğunda savunmanın solunda Arif Boşluk görev yaptı. Eren Elmalı'nın hafif sakatlığının bulunduğu bildirildi. Öte yandan Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermedi. Papara Park, tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı.

BANZA'DAN 12. GOL

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Visca, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Antony Nwakaeme attı. Trabzonspor'da bu maçta da fileleri havalandıran Simon Banza, bordo-mavili forma altında 17 maçta 12 gole ulaştı.

ALANYASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Alanyaspor'da Buluthan Bulut, 84. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle kenara geldi. Alanyaspor, oyuncu değişiklik hakkının tamamını kullandığı için karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bu anlarda Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'in yere düştüğü görüldü.

KUPAYA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupaya 3 puanla başladı. Alanyaspor, ilk maçta puan alamadı.Trabzonspor, kupada bir sonraki maç haftasında İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, ligde ise hafta sonunda sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, kupanın bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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