Felipe Augusto, Trabzonspor'da Evinde Gibi

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto, farklı bir kültüre sahip olmasına rağmen çevresindekilerin de yardımıyla Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kampı'nda sürdüren Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sahada olduğu her saniye en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Felipe Augusto, "Forma için, renkler için en iyisini yapacağım. Bir hücum oyuncusu adına golle başlayabilmek çok önemli. Her zaman aynı katkıyı vermeye devam edeceğim. Fiziksel olarak gayet iyi gidiyorum. Buraya gelmeden önce de Belçika'da iki haftalık kamp sürecim vardı. Bence şu an iyi gidiyoruz. Takım arkadaşlarımızla birbirimizi tanıdığımız güzel bir süreç geçiriyoruz. Burası farklı bir yer. Farklı bir kültür. Saat farkı olan bir yerdeyim. Ailemle konuşurken buna dikkat ediyorum. Adaptasyon süreci kolay geçti. Buradaki herkes beni evimde gibi hissettiriyor" cümlelerine yer verdi.

"Fatih Tekke bana destek oluyor"

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, geldiği günden bu yana kendisiyle konuşarak neler yapması gerektiğini anlattığını vurgulayan Felipe Augusto, "Kendimi rahat ve iyi hissetmem gerektiğini söyledi. Sahada, hocamızın benden en büyük talebi rahat olmam ve taktik anlayışımı en sonuna kadar gösterebilmem. Bunda da adım adım ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki adaptasyon süreci önemli. Arkadaşlarım dil konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. İngilizce konuşan arkadaşlarım var konuşmayan arkadaşlarım var. Benim de İngilizcem belki çok iyi değil ama onlarla daha iyi iletişim kurabildiğimi düşünüyorum. Bu hayatta en sevdiğim işi yapıyorum. Futbol oynadığım, sahada olduğum her dakika elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir hücum oyuncusu adına gol atabilmek çok önemlidir, hazırlık maçı dahi olsa önemli. İlk 11'de oynadığım maçta golle başlamamın özgüvenim açısından büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Sahada olduğum sürece en fazla katkıyı vermeye ve aynı mücadele ile takımıma yardımcı olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Karakteristik özelliklerimden bir tanesi mücadele etmek"

21 yaşındaki futbolcu, sahada olduğu her an elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, "Bu bazen topu koruyarak oluyor. Bazen hızımı kullanarak, boş alanlara koşu yaparak oluyor. Bazen takım arkadaşlarıma destek vererek oluyor. Sahanın neresinde olursam olayım ilk amacım Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Onuachu gibi önemli bir santrforumuz var. Başka hücum oyuncularımız da var, çok önemli oyuncular ve çok yetenekliler. Benim karakteristik özelliklerimden bir tanesi mücadele etmek. Ben de burada hem onlara yardımcı olabilmek hem de onlarla bu sağlıklı yarışın içine girebilmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"İlk ve tek amacım Trabzonspor'a yardımcı olabilmek"

Trabzonspor'a gelmeden önce, bordo-mavili takımda oynamış santrfor oyuncularını araştırdığını dile getiren Felipe Augusto, şunları söyledi:

"Beni buraya getiren sebeplerden biri, burada daha önce oynayan santrfor oyuncularının çok başarılı olup, farklı liglere giderek kendilerini kanıtlayabilmeleriydi. Onlar gibi olmaya çalışıyorum. O isimler şimdi Avrupa'nın gözde isimlerinden. Ben de bu yolda ilerlemek istiyorum, Alexander Sörloth gibi. Onuachu daha önce Belçika'da oynadı. Ben de orada oynadım. Tek santrfor mu çift santrfor mu diye hocamız karar verecek. İlk ve tek amacım Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Karakteristik özelliklerimden biri mücadele edebilmek. Onuachu'yu daha önceden tanıyordum. Önemli bir oyuncu. Tabii ki sahada olmak isterim ama kenarda da olsam takıma fayda sağlamak için elimden geleni yapacağım."

"Buranın farklı bir şehir olduğunun bilincindeydim"

Trabzonspor'a geldiği ilk anın kendi adına çok özel bir duygu olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Havalimanında karşılaştığım görüntü beklediğim bir görüntü değildi. Buranın farklı bir şehir olduğunun bilincindeydim ama o karşılamayla birlikte buranın futbolla nefes alan bir şehir olduğunun farkına vardım. Formayı giydiğim ve ilk golü attığım an çok farklı hissettim. Benim için önemli bir andı. Daha önce kanat pozisyonunda da oynadım. Daha genç dönemlerimde bu bölgede oynamıştım. Bildiğim bir pozisyon. Ancak benim adıma pozisyonun çok bir önemi yok. Önemli olan hocamızın isteklerini karşılayarak takıma destek vermek. Takımın bana ihtiyacı varsa o rolleri üstlenebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

"Uzun boyluyum, boş alanlara koşu yapabiliyorum"

Augusto, genç bir oyuncu olduğunu ve geliştirmesi gereken yönlerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Takıma faydalı olabildiğim yönlerim de var. Uzun boyluyum, boş alanlara koşu yapabiliyorum. Ama geliştirmem gereken yönlerimden bir tanesi sağ ayağımla bitiricilik konusuna biraz daha çalışmam gerekiyor. Hareketlenmelerimi geliştirmem gerekebilir. Takımımızda zaten çok önemli oyuncularımız var. Hocamız da benden önce burada santrafor oynamış efsanevi bir oyuncu. Dolayısıyla aynı pozisyonun oyuncusu olarak geçmişte benim olduğum yerde oynamış bir oyuncu olarak hocamızdan da öğrenmeye devam ediyorum. Hatta ona da soruyorum sürekli merak ettiğim konuları. Takım arkadaşlarımız arasında çok tecrübeli oyuncular var. Onlar da bana gelişmem konusunda yardımcı oluyorlar" dedi.

"Trabzonspor forması ile ilk golümü Erzurum'da attım"

Kamp yaptıkları Erzurum'un güzel bir şehir olduğunu ve Türkiye'de bulunduğu süre boyunca en çok zaman geçirdiği yerin de burası olduğunu aktaran Brezilyalı futbolcu, " Trabzon'da iki gün geçirebildim. Şehrin tamamını gezme fırsatımız olmadı ama buranın güzel bir yer olduğunu görebiliyorum. Benim adıma Erzurum önemli bir yer olarak kalacak hatıralarımda. Çünkü Türkiye'ye geldiğimde hazırlık maçı da olsa Trabzonspor forması ile ilk golümü Erzurum'da attım" ifadelerini kullandı.

"Babamla, Trabzonspor'u konuşuyorduk"

Çocukken konsol oyunlarında Trabzonspor ile oynadığını ve Trabzon'un bildiği, takip ettiği bir yer olduğunu anlatan Augusto, "Trabzonspor'dan teklif gelmeden önce tamamen tesadüfi bir şekilde babamla sohbet ettiğim bir günde Türkiye ve Trabzonspor hakkında konuştuk. Babamla konuştuktan sonra buraya gelmek benim adıma ilginç ve güzel bir tesadüf. Burası hakkında arkadaşlarımdan da önemli bilgiler almıştım. Corinthians'ta birlikte oynadığım Giuliano benim bir ağabeyim gibi. Burası hakkında ve lig hakkında çok önemli bilgiler verdi bana. Lig hakkında da araştırmalarımı yaptım, Avrupa'da çok başarılı olmuş oyuncular buraya geldi" diye konuştu.

"Gol müziğini taraftarımız seçsin"

Gol müziği seçimini taraftara bıraktığını sözlerine ekleyen Augusto, "Brezilya müziklerinin hepsini çok seviyorum. Çünkü gol attığımda onlar kafamda çalmaya başlıyor. Herhangi birini seçemiyorum. Bu görevi taraftarlarımıza bırakıyorum bu konuyu. Belki gol attıktan sonra şarkıyı birlikte seçeriz ama şu an taraftarlarımıza bırakıyorum o konuyu" açıklamasını yaptı. - ERZURUM