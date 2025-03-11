Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, görevden ayrılan Şenol Güneş'in yerinegetirdiği yeni teknik direktörü Fatih Tekke için imza töreni düzenledi.

5 YILLIK İMZA ATTI

Papara Park'ta düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş de yer aldı. Basın toplantısının ardından Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

"GEL DEDİLER GELDİM"

Fatih Tekke'nin imza törenindeki "Yuvaya geldik, çok şükür. Sözleşme süremi bilmiyorum. 'Gel' dediler, geldim" sözleri dikkat çekti.

"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM, AVRUPA KUPADAN GEÇİYOR"

Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef. Önce normalleşmemiz lazım, sonra da kupa. Bu sene yakalayabileceğimiz hedef bu görünüyor.

"KUPAMIZ OLMADI AMA..."

10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Türkiye koşullarında kupamız olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. İlgilenenler biliyor. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız. Şenol Hoca'dan yardım her zaman olacak inşallah. Oyuna bakışımı kulübe ve camiama inşallah anlatacağımı düşünüyorum.

"İNANILMAZ HEYECANIM VAR"

Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Çok ciddi uykusuzum ama inanılmaz heyecanım var.

"BİZ TOPU NEREYE OYNAYACAĞIZ?"

"Uçakta gelirken amcalardan biri 'Allah aşkına öne oynama', biri 'Allah aşkına yana oynama', biri 'Allah aşkına geriye oynama' diyor. Biz bu topu nereye oynayacağız? (Gülerek)

"HAYALCİ DEĞİL, GERÇEKÇİ"

Şenol Hoca'dan takımın durumu hakkında bilgi alacağım. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi. Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun."

ŞENOL GÜNEŞ: KAN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK

Görevden ayrılan ve takım içerisinde sorumluluk almaya devam edecek olan Şenol Güneş'in açıklamaları ise şu şekilde;

"Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin.

"İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ"

Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız."

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖREVİ

Öte yandan Güneş, kulüpte alacağı görevle ilgili "Uluslararası bir kulüp olmak zorundayız. Kurumsal yapıyı yaza kadar belirleyeceğiz. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Saha içerisinde olmayacağım. Fatih Hoca istediği zaman konuşuruz. İstekleri olursa, yanındayım. Yarışan kadro, geleceğin takımı... Bunları yaptıktan sonra kim olur, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.