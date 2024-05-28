Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili soruşturma sürecinin yavaş ilerlemesine tepki gösterdi

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk ettikleri maçta yaşanan olaylara ilişkin bordo-mavili taraftarların, Fenerbahçeli futbolcular ve locada bulunan misafirler hakkında yaptıkları şikayetlerin üzerinden 2 aydan fazla süre geçmesine rağmen dosyada herhangi bir işlemin yapılmadığını bildirdi.

Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs 2024'de oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakası öncesi ve sonrasında yaşananları, kamuoyunun elim bir hadise olarak değerlendirdiğini aktardı.

Açıklamasında, "Trabzonspor Kulübü olarak özellikle 17 Mart tarihinde yaşanan hadiselerden sonra birçok kez çağrıda bulunmamıza rağmen halen soruşturma dosyasına ilişkin makul süre zarfı içerisinde herhangi bir işlem yapmayan kamu görevli ve yetkililerinin tutumu, sürecin bu noktaya gelmesinde olumsuz anlamda etkili olmuştur." ifadelerini kullanan Ertürk, şunları kaydetti:

"18 Mart tarihinde taraftarlarımızın Fenerbahçeli futbolcular ve locada bulunan misafirler hakkında yapmış olduğu şikayetlerin üzerinden 2 aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen halen dosyada herhangi bir işlem yapılmamıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Nisan tarihinde Fenerbahçeli taraftarların başka bir takım taraftarı baba ve kızını darp etmesi sonrasında ivedilikle soruşturma açmış ve 8 Mayıs tarihinde iddianamesini hazırlamıştır. Hemen ardından 19 Mayıs tarihinde oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakası sonrasında yaşanan hadiselere ilişkin ise 21 Mayıs tarihinde olaylara karışan Fenerbahçe Kulübüne mensup 5 kişi hakkında adli işlemlere başlandığı ve üçünün ifadeye çağrıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kamuoyundan öğrendik."

Ertürk, adaletin her yerde aynı hızda ve aynı ilkelerle temsil edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Buna rağmen İstanbul'da olması gerektiği gibi hızlı işleyen adalet, neden Trabzon'da işlememektedir? Şunu belirtmeliyiz ki 2 ayı aşkın bir süredir işlem yapılmayan Trabzon'daki şikayet dosyası ile ilgili, adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi gereği, şüpheliler hakkında ivedilikle işlemlere başlanmasını, aksi halde soruşturma dosyasında ihmali bulunan tüm ilgililer aleyhinde hukuki yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." değerlendirmesinde bulundu.