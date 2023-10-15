Trabzonspor Futbol Okulları Dörtlü Turnuva Düzenledi

Trabzonspor Futbol Okulları, Gümüşhane, Borçka ve Kars okullarının katılımıyla bir dörtlü turnuva düzenledi. Yaklaşık 70 öğrenci, antrenör ve veliden oluşan kalabalık bir kafile, Erzurum'un Oltu ilçesine geldi. Turnuva, farklı illerden gelen minik sporcuların katılımıyla gerçekleşti ve oldukça keyifli geçti. Trabzonspor Oltu Futbol Okulu başkanı Emrah Ceylan, organizasyonun başarılı geçtiğini belirterek, sporcuların sosyal ve sportif gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Trabzonspor Futbol Okullarından Gümüşhane, Borçka ve Kars okulları dörtlü turnuva için yaklaşık 70 öğrenci, antrenör ve öğrenci velilerinden oluşan kalabalık bir kafile Erzurum'un Oltu ilçesine geldiler.

2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlu sporculardan oluşan turnuva saat 13: 00'da başladı ve saat 16: 00'da sona erdi. Müsabakalarda farklı illerden gelen minik sporcular hem futbol oynadı hem de oldukça keyifli vakit geçirdi. Trabzonspor Oltu Futbol Okulu başkanı Emrah Ceylan yaptığı konuşmada "İlçemizde böyle bir organizasyonu layıkıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Harika bir günü geride bıraktık. Geleceğin yıldızları için unutulmaz bir organizasyon oldu. Amacımız bu tür organizasyonlarda sporcularımızın hem sosyal hem de sportif gelişimlerine katkı sunmaktır. Bu tür organizasyonları geçmişte yaptık bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. En büyük ülkümüz olan ilçemizden yıldız futbolcu çıkartma ideallerine adım adım yaklaşıyoruz. Ayrıca bizleri yalnız bırakmayan ilçe kaymakamımıza ve belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ederim. Katılım sağlayan destek veren herkese tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım."

Diğer futbol okulu antrenörleri ve yöneticileri yakın ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Müsabakaların ardından misafir sporculara belediye sosyal tesislerinde ikramda bulunuldu. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekilen ekipler memleketine uğurlandı. - ERZURUM