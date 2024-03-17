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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

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Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

FUTBOLCULAR İÇERİ ZOR GİRDİ

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

BATSHUAYİ TRABZONSPOR TARAFTARINA DÖNER TEKME ATTI

Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

TARAFTARDAN LİVAKOVİC'E YUMRUK ATTI

O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

İşte o anlar;

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

DündarS:

HAKETTİLER DE ONDAN

8
38
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ferhat gündoğdu:

Yazık futbolu futbolcuyu taraftarı bu duruma sokan herkese yazıklar olsun diyorum....

17
0
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Batuhan Akca:

ne yazıktır ki her zaman olduğu gibi Türkiye'de yine futbol öldü..

0
0
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