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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon
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Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Okay Yokuşlu ile golü buldu ancak hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın golden önce Mert Müldür'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Sarı-lacivertliler, iptal olan golden 5 dakika sonra 1-0 öne geçerken, bordo-mavili takımdan tepki paylaşımı geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Yoğun tempoda geçen karşılaşmanın ilk yarısına bordo-mavililerin iptal olan golü damga vurdu.

FAUL GEREKÇSİYLE İPTAL EDİLDİ

Maçın büyük bölümünde daha etkili olan ve birçok gol pozisyonuna giren Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, 37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi fakat hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın kafa vuruşundan önce Mert Müldür'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti. Trabzonsporlu futbolcular gol için itirazda bulunsa da hakem oyunu serbest vuruşla devam ettirdi.

İşte o pozisyon;

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

5 DAKİKA SONRA FENERBAHÇE ATI

Fenerbahçe, tartışmalara neden olan bu pozisyondan 5 dakika sonra öne geçti. Trabzonspor'da Edin Visca, kendi yarı alanının sağında Mert Müldür'e kaptırdığı top sonrası Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Mert, sol kanattaki En Nesyri'ye pasını verdi. En Nesyri'nin ceza sahasına yerden açtığı ortada Fred, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

TRABZONSPOR'DAN SERT TEPKİ

Trabzonspor, 1-0 geride kapattığı Fenerbahçe maçının devre arasında Okay Yokuşlu'nun attığı golün iptal edilmesine tepki gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Karadeniz ekibi, iptal olan golün videosunu da paylaşarak "Bravo" notunu düştü.

İşte o paylaşımlar;

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDogrular:

Net faul Galatasaraylıyım ama sırf haber yapmak için algı yapmayın

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Faul maul yoktu. İtme bile yok kendini yalandan yere attı mert müldür denilen febeli. Bu haksızlıklar elbet bir yerden çıkar. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Demek ki Trabzonsporlular bu yüzden çıldırıp sahaya atladı geçen sezon. Her sene FB karşısında kendi sahalarında Trabzon da hile yapılıyor çünkü. O haram elbette bir yerden çıkar fenevliler. Hep haram puan aldıkları için iki yakaları biraraya gelmiyor zaten.

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Haber YorumlarıHako Sanane:

Mis gibi goldü. Ama yapı işte. Yaw onca şikeye rağmen halen suçu hakemlerde buluyorlar. Hakemler daha size ne yapsın?

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Haber YorumlarıYasin Ermeydan:

Yapı var Ali Koç acun Ilıcalı

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