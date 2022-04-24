Trabzonspor'a havalimanında yapılan coşkulu karşılama da izdiham yaşandı - Haberler

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Trabzonspor'a havalimanında yapılan coşkulu karşılama da izdiham yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Gökmen Şahin - Spor
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Trabzonspor'a havalimanında yapılan coşkulu karşılama da izdiham yaşandı Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken, izdiham yaşandı.

Trabzonspor'a havalimanında yapılan coşkulu karşılama da izdiham yaşandı

TRABZON - Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken, izdiham yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan uçak ile Trabzon'a döndü. Şehre galibiyet ile dönen Bordo-mavili ekibi Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında toplanan coşkulu kalabalık izdihama yol açarken taraftarların sevgi gösterileri arasında kendilerini bekleyen otobüse güçlükle binen bordo-mavili kafile tezerrühat eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı. Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi.

(HFD-GÖK-MA-Y)

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor

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