Trabzon tribünlerindeki gizemli güzel 'Desire Cordero' isimli bir model çıktı

Danimarka'daki ilk maçta Kopenhag'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, dün Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Heyecan dolu karşılaşmaya damga vuran ise oynanan futboldan çok stadyumdaki bir kadın taraftar oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken kadın taraftarın kim olduğuna yönelik sorular sosyal medyada gündem olurken, Trabzonspor forması giyen kadının 'Desire Cordero' isimli bir model olduğu ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanan Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

ADETA MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Binlerce taraftar Trabzon'daki dünkü rövanş maçı öncesi Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki bir taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

ÜNLÜ BİR MODEL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kim bu?" sorusunu sorarken Trabzonspor - Kopenhag maçını izleyen güzelin 'Desire Cordero' adlı model olduğu ortaya çıktı.

RONALDO'NUN ESKİ SEVGİLİSİ

İspanyol mankenin adı, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ardından aşk dedikodularına karışmıştı. İspanyol güzel, Cristiano Ronaldo'dan ayrıldıktan sonra ise o dönem Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile birliktelik yaşamıştı. 26 yaşındaki mankenin ismi son olarak o dönemde Lazio forması giyen Arjantinli futbolcu Joaquin Correa ile anılmıştı. İkilinin 2018 yılının Mart ayında başlayan ilişkileri bir süre manşetleri süslemişti.

KARİYERİNDE İSTANBUL DETAYI

Cordero, İspanya'da Miss Universe seçildikten sonra aynı yıl dünya çapında düzenlenen Miss Universe yarışmasında ise ilk 10'a girmişti. Kariyerine 17 yaşında başlayan İspanyol güzel, ilk moda çekimine ise İstanbul'da katılmıştı.