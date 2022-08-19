Trabzon haberleri: Trabzonspor-Kopenhag maçı biletlerine rağbet Spor Haberleri Trabzon spor haberi | Trabzonspor'un UEFA Şampiyolar Ligi play-off rövanşında karşılaşacağı Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı. Trabzonspor'un UEFA Şampiyolar Ligi play-off rövanşında karşılaşacağı Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı. Maça rağbet gösteren taraftarlar bilet gişesi önünde kuyruklar oluşturdu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı biletleri Passolig ve bilet gişelerinde satışa çıktı. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, sabahın erken saatlerinde gelerek bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. EN UCUZ BİLET 400 TL Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Trabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçında tribünlerde taraftar baskısı oluşması için bilet fiyatlarını buna göre belirledi. Kopenhag maçı için fiyatlar VIP Platinum bilet 1500 TL, VIP Gold bilet 1250 TL, VIP Silver bilet 1000 TL, Batı tribün bileti 500 TL ve Doğu tribün bileti 400 TL olarak belirlendi. RAKİP TARAFTAR 100 KRON'A ALACAK Fırtına ve kale arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamı kombine olarak satıldığı için yeniden satışa açılmadı. UEFA ev sahipliğinde yapılan turnuva kuralları gereği VIP koltuklarda sınırlı sayıda bilet satışa çıkarıldı. Rakip takım taraftarına ayrılan misafir tribün biletleri de 100 Danimarka Kronu (245 TL) olarak satışa çıktı. - Trabzon Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal Trabzonspor Trabzon Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzon haberleri: Trabzonspor-Kopenhag maçı biletlerine rağbet - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.