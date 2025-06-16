TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı: Formula 1'in Türkiye'ye gelmek istediğini biliyorum

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, " Formula 1 için biraz daha beklememiz lazım. Asıl niyetimiz ikame olmak değil uzun vadeli bir sözleşme gerçekleştirmek. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu haberi sizinle paylaşırız. Formula 1 'in Türkiye 'ye gelmek istediğini biliyorum ama belli ticari şartlarda anlaşmamız lazım. Onlarla ortak bir noktaya varabileceğimizi umuyorum" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İstanbul Park Pisti'nin işletmesi ile ilgili ve Türkiye olarak Formula 1'e ev sahipliği yapılmasıyla ilgili konu başlıklarının anlatıldığı bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Park Pisti'nde yapılan etkinliğe Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ile başkan yardımcıları Faruk Süren, Beyza Avcıoğlu ve C. Onur Sürmeli katıldı.

'İSTANBUL PARK GİBİ TESİSİN YILLARDIR KULLANILAMAMASI HEPİMİZİN BÜYÜK BİR YARASIYDI'

İstanbul Park'ın uzun süredir kullanılamamasının büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Eren Üçlertoprağı, "2015 yılından beri süre gelen bir federasyon yönetimi olarak buradayız. 11 kişilik yönetim kurulumuzun 8 kişisi tamamen sporun içerisinden gelmiş, sporun tozunu yutmuş, bu sporun içinde emek vermiş ve belli kademelerinde hem sporcu hem de yönetici olarak görev almış kıymetli insanlardan oluşuyor. Bizim bugüne kadar verdiğimiz bütün emek aslında; sporu tabana yaymak ve sporu erişilebilir hale getirmek. İstanbul Park gibi tesisin yıllardır kullanılamaması hepimizin büyük bir yarasıydı. Sizin bizim sesimizi kamuoyuna duyurmanızla beraber burada büyük bir mücadele vermiştik. Bu mücadele neticesinde tesis tekrar özgürlüğüne kavuşmuştu. Bugün geldiğimiz noktada bu tesis tekrar Türk sporuna, sporcusuna, halka, sizlere ve bizlere açıldığı gün olacak. Zira bugün bu sporun belki de tekrar bir milat olarak sıfırdan başlamasına, buradan dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıkmasına, daha önemlisi sporun tabana yayılmasına ve sporun sahibi olan sizlere, bizlere geçmesinin en büyük adımı olacaktır. Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunuyoruz. Biz yönetim olarak çok büyük fedakarlıklar yaptık ama bu fedakarlığı hiçbir zaman tek başımıza yapmadık. Bütün sportif ve idari kadromuz bizim bu yolu geçmemizde çok büyük destek oldular. Biz bunu yaparken de cumhuriyet tarihimizin en büyük spor tesisini işletmenin sorumluluğunu almak bizim için çok kıymetli. Bize güvenen devlet büyüklerimizin güvenini almak, bu yönde telkinlerini sağlamak bizim için en kıymetli husus. Bu güveni sağladığımız için de çok mutluyuz. Bu süreç bir gün de olmadı. Biz bu tesisin yönetimine talip olurken, hem devlet büyüklerimize, bürokrasimize, ciddi iş planları ve çalışmalarla, belki 10-15 kere toplantılar yaparak kendi vizyonumuza ve ülkemize sağlayacağımız faydayı ikna ederek sağladık" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL'UN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK BÜTÜN ORGANİZASYONLARA TALİP OLACAĞIZ'

İstanbul Park tesisini TOSFED olarak devir aldıklarını belirten Üçlertoprağı, "Bugün tesisi TOSFED olarak devraldık. Hepinizin aklındaki soru bundan sonra ne yapılacak? Tesis uzunca bir zamandır bakımsız halde. Burayı ziyaret ederken sizin de gözünüze çarpmıştır. Pistin ciddi şekilde altyapı sorunları var. İnşa zamanında çok ciddi bir kalitede yapılmış olmasına rağmen bakımsızlıktan kaynaklı her tesisin sahip olacağı sorunlarla bizde baş başayız. Dolayısıyla ilk aşamada burada ciddi bir etüt çalışması yaparak, ki biz ön çalışmasını şu an da hali hazırda gerçekleştirmiş durumdayız. Burada ciddi bir renovasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılacak. Buna altyapıyı, peyzajı, donanımları ve bina bakımlarını da ekleyebilirsiniz. Daha önce de burada verilen zararlarla ilgili hususları da ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra ilk yapacağımız şey pist yarışları başta olmak üzere burada çoklu organizasyonlarımıza en hızlı şekilde başlayacağız. Geçtiğimiz yıl ihale tamamlandıktan sonra bile yaklaşık 3 ay içerisinde yurt dışındaki bağlantılarımızı da kullanarak FIA'nın gerçekleştirdiği dünyadaki en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Rallycross Şampiyonası'nı burada kasım başında sizlerle gerçekleştirmiştik. Bu seriyi 2025 yılı içerisinde eylül ayında bu sefer Avrupa Rallycross Şampiyonası'yla da beraber düzenleyeceğiz. Bu minvalde buradaki uluslararası serilerin sayısını arttırarak, pistimizin spor turizmine ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlayacak bütün organizasyonlara talip olacağız" ifadelerini kullandı.

'PİST GÜNLERİ DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Piste erişim problemi hakkında da konuşan Üçlertoprağı, "Buraya erişimde de sorun yaşanıyordu. Normal hobi olarak kendi otomobiliyle buraya gelip hız tutkusunu gidermek isteyen vatandaşlarımıza, bu spora gönül vermek isteyen ama tam olarak ne olduğunu bilmeyen genç kardeşlerimizin de bir tarafından başlayabilmesi için burada pist günleri düzenlemeye devam edeceğiz. İlk aşamada bunları Türkiye Pist Şampiyona'mızın içinde onun bir parçası olarak yapmayı planlıyoruz. Hem buraya gönül veren içindeki hız tutkusunu gidermek isteyen kardeşlerimizi, sporun profesyonel tarafındaki işleyişi de görmeleri ve gerçek bir sporcunun yarış haftasında neler yaşadığını görmeleri açısından hem pist günlerini hem de Türkiye Pist Şampiyonası'nı mümkün olduğu sürece beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de ekonomik gerçekleri göz önüne alarak daha sürdürülebilir, olabildiğince ticari bir amaç gütmeden maliyetleri de elimizden geldiği kadar düşük tutarak halkımızın erişimine açmak istiyoruz" diye konuştu.

'FORMULA 1'İN AKABİNDE BURADA BAŞKA ULUSLARARASI SERİLER DE DÜZENLEMEK İSTİYORUZ'

Formula 1 konusu hakkında bilgi veren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Devletimizin yaklaşık 3 ay önce bize verdiği bir yetkilendirme söz konusuydu. Bu yetkilendirme çerçevesinde Formula 1'in Türkiye'ye mevcut olan en kısa takvim dönüşünü sağ olsun bu sürecin yönetilmesi ve müzakeresi tarafımıza teslim edilmişti. Ancak şöyle bir şey var. Bize teslim edilen tarih itibariyle 2026 takvim sezonunda biz yoktuk. Serkan başkan ve benim ikili ilişkilerimle, FIA ve Formula 1 nezdinde önemli görüşmeler ve müzakerelerde bulunduk. Geçtiğimiz hafta 2026 takvimi açıklandı. Ancak orada gördüğünüz üzere bir yıldız bulunuyor. Bu yıldız İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci yarış olan Madrid Grand Prix'ine ilişkin bir yıldız. Burada iki tane şart vardı. Bir tanesi takvime girmek. Bizden çok daha önce bir sözleşme imzaladıkları için bunu sağladılar. İkinci şart da pistin inşasının tamamlanıp FIA'nın bu pistin yarışılabilir olduğunu tasdik etmesiyle tamamlanması gereken bir süreç. Malum biz de bunun bir tarafı olarak İspanya gündemini yakından takip ediyoruz. Bir yandan da İspanyol dostlarımızla konuşuyoruz. Çok daha yeni başladı ama bu bir cadde pisti olduğu için inşasının tamamlanması, bunun gerekli izinlerinin alınması, daha önemlisi zamanında yarışılabilir hale getirilmesi çok büyük bir süreç. Bundan önce pandemi şartlarında bizim öncülük ettiğimiz şekilde bir yedek yarış veya ikame yarış olarak değil, uzun yıllar devletimizin desteğiyle takvime girecek ve takvimde kalmasını planladığımız bir teklifle gittik. Bu sürecin en yakın takipçisi olacağız. Buna dair görüşmeler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. 2026 takviminin açıklandığı şekilde tamamlanma ihtimali tabii ki var. Ama bize göre de başka görüşlerimiz mevcut. Formula 1 akabinde burada başka uluslararası seriler de düzenlemek istiyoruz. Zaten Dünya Rallycross Şampiyonası bunun bir etkeniydi" cümlelerini kullandı.

'FORMULA 1'İN TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM'

Formula 1 için biraz daha beklemek gerektiğini söyleyen Eren Üçlertoprağı, "Formula 1 için biraz daha beklememiz lazım. Asıl niyetimiz ikame olmak değil uzun vadeli bir sözleşme gerçekleştirmek. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu haberi sizinle paylaşırız. Formula 1'in Türkiye'ye gelmek istediğini biliyorum ama belli ticari şartlarda anlaşmamız lazım. Bu şartların makul ve sürdürülebilir şekilde olması lazım. Devlet desteği çok önemli ve bunu devletimiz bize sağlıyor. Ama bizim bunun yükünü tamamen devlete yüklemeden, bir taraftan bilet satışları ve civar sponsorluklarla da destekleyerek 2-3 yıllık değil, 5-10 yıllık sözleşmelerle bunu sağlamamız lazım. Onlarla ortak bir noktaya varabileceğimizi umuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.