TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'ya yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibine 83-77 yenildi.

Santiago Martin Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-16 geride bitiren TOFAŞ, soyunma odasına 35-31 üstünlükle gitti.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmanın üçüncü periyodu, 55-55 eşitlikle tamamlandı. Son periyotta daha iyi hücum eden Lenovo Tenerife, mücadeleden 83-77 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

İki takım arasındaki ikinci maç, 10 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.