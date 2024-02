TMPK, engelli gençlerin güçlenmesini hedefleyen uluslararası bir projeyi tanıttı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), "Paralimpik spor aracılığıyla çevresel sürdürülebilirlik ve afetlere karşı dayanıklılık" isimli uluslararası projeyle engelli gençlerin ve genç sporcuların güçlenmesini hedefliyor.

TMPK tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği Avrupa Birliği Erasmus projesinin tanıtım toplantısı, The Marmara Pera'da gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan TMPK Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, "Bu projeyle Avrupa ve yurt içi paydaşlarımızla sporun iyileştirici gücünü ve mental sağlık tarafını biraz daha ön plana çıkarıp farkındalık yaratmak istiyoruz. TMPK olarak başkanımız Murat Aksu önderliğinde 8 yıllık bir stratejik plan çalışması içerisindeyiz. İşin bir yanı sporcu, ikinci yanı da sosyal sorumluluk. Bu anlamda bu tür projeleri sonuna kadar destekliyoruz. Bu projenin özellikle deprem felaketi sonrasında çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeyle engelli bireylerin ve sporun iyileştirici gücünün halk tarafından da benimsenmesini sağlamak istediklerini aktaran Serkan Baltacı, "Hepimizin birer engelli adayı olduğunu, toplumun ve dünyanın yüzde 15'inin engelli birey sayıldığını bilmemiz gerek. Yüzde 40'ın üzerinde engelli raporu olan kişileri paralimpik kadromuzda, sporcu havuzumuzda değerlendiriyoruz. Gençleri, elit düzeyde sporcu olma yoluna kadar giden başarı dolu bir hikaye yazabileceklerine inandırmak istiyoruz. Sümeyye Boyacı gibi işin sadece sportif yanı değil, entelektüel arka planı olan veya normal bir vatandaşken daha sonra kaza sonucu engelli olup dünya şampiyonluğu yaşayan para okçumuz Öznur gibi örneklerle, engelli vatandaşlarımız ve genç nesli buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye, İtalya, Fransa, Ukrayna ve Arnavutluk'tan 7 ortağın katılımıyla yapılan projeye, Türkiye'den Marmara Üniversitesi ve Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It Türkiye), Fransa'dan Station de Jeunesse, Arnavutluk'tan Fondacioni Yeşilay, İtalya'dan Eco Intercultura South ve Ukrayna'dan NGO-Non Formal Education for Youth dahil oldu.

Sporcuların bireysel gelişimine katkı sağlanması ve çevresel sürdürülebilirlik ve afetlere karşı dayanıklılık konularında toplumsal bilincin artırılmasının amaçlandığı proje, 24 ay sürecek.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarda, engelli gençler ve paralimpik sporcular başta olmak üzere gençler, gençlik çalışanları, antrenörler, eğitmenler ve çevresel sürdürülebilirlik ile afetlere karşı dayanıklılık konularında faaliyet gösteren kurumlar arasındaki iş birliğinin gelişmesi ve gençlik alanında özgün çalışmaların ortaya koyulması hedefleniyor.