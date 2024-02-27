TFF, VAR kayıtlarını paylaştı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı. Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçlarında verilen penaltı pozisyonlarına ilişkin kayıtlar sesli ve görüntülü olarak yayınlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı.
TFF'nin YouToube kanalından yayınlanan kayıtlarda, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Bitexen Antalyaspor müsabakalarında VAR incelemesinin ardından verilen ve kamuoyunda tartışmaya neden olan penaltı pozisyonlarının kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasının 90+6. dakikasında konuk takım oyuncusu Yunus Emre Gedik'in eline çarpan pozisyonla ilgili paylaşılan kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı:
VAR hakemi Erkan Engin: "Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun eline temasını göstereceğim. Acele etme, kararını teyit edelim. Direkt eline geliyor."
Hakem Cihan Aydın: Temas anını gördüm.
VAR: Topun hareketine de bak. Geniş açıdan seyrettireceğim. Hemen arkasında hücum oyuncusu da var.
Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar. Teması gördüm, eli açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?
VAR: Hayır, direkt eline geliyor.
Hakem: Tamam. Kararım penaltı ve kart yok.
Galatasaray-Antalyaspor maçı
Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının 12. dakikasında Tete ile Van de Streek arasında yaşanan ikili mücadeleye ilişkin hakemler arasındaki diyalog ise şöyle:
VAR hakemi Özgür Yankaya: "Potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım.
Hakem Abdulkadir Bitigen: Topa kırmızılı (Tete) oyuncu vuruyor.
VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.
Hakem: Tekrardan yakından oynatır mısın? Biraz yavaş. Topa kırmızılı oyuncu vuruyor ve rakip de ona vuruyor. Kararım penaltı."