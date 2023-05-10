TFF Başkanı Büyükekşi'den Hatayspor için tesis açıklaması

Hatayspor'un 2023-2024 sezonunda maçlarını Mersin'de oynayacağını belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, " Erdemli'ye en az bir yıl misafir olacaklar. Biz de sezona yetiştirmek için hep birlikte gereken desteği vereceğiz" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Hatayspor'un gelecek sezon tesis olarak kullanacağı Mersin Erdemli'deki alanda incelemelerde bulundu. Büyükekşi, beraberindeki Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toköz ve Teknik Direktör Volkan Demirel ile yaptığı incelemede Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin'den tesisle ilgili bilgi aldı. Büyükekşi, tesiste süren Bütün Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenlere de madalyalarını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi Erdemli Atış Poligonu ve tesislerindeki inceleme sonunda yaptığı açıklamada bakanlık tarafından tesisin Hatayspor'a tahsis edildiğini söyledi.

Başkan Büyükekşi açıklamasında, "Buraya gelmemizin sebebi biliyorsunuz Hatayspor 6 Şubat depreminden dolayı maalesef Süper Lig'den çekilmek zorunda kaldı. Şu anda da tesisleri yok, yıkılmış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığımız burayı Hatayspor'a kendi tesisleri yapılana kadar tahsis etti. En büyük eksik, her şey mükemmel bir antrenman yapacak saha yok. Saha yapmak için uygun bir yer, aşağıdaki yerde şu anda hafriyat yapılıyor, onu inceleyip, inşallah 2023-2024 sezonunda, maçlarını da Mersin Stadı'nda oynayacaklar. Erdemli'ye en az bir yıl misafir olacaklar. Biz de sezona yetiştirmek için hep birlikte gereken desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN