TFF, bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcuyu daha PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcu arasından bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcuyu Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. TFF, amatör statüde oynayan 658 futbolcudan 197 futbolcunun bahis oynadığını tespit ederek PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

BAHİS OYNADIĞI TESPİT EDİLEN 197 FUTBOLCU PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'nin yaptığı açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'yE sevk edilmesine karar verilmiştir.' denildi.

197 FUTBOLCUNUN İSİMLERİ

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 197 futbolcu şöyle:

title